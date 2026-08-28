Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τη διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς

Σε δύο δόσεις θα πραγματοποιηθεί η καταβολή - Ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ , με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί