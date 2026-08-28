Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τη διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς
Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ για τη διπλή επιστροφή ενοικίου σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς
Σε δύο δόσεις θα πραγματοποιηθεί η καταβολή - Ανώτατο όριο τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί
Έως και τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για τα ενοίκια του 2024. Θα ακολουθήσει νέα εφάπαξ καταβολή έως το τέλος του Νοεμβρίου για τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση το πραγματικά καταβληθέν ετήσιο μίσθωμα, χορηγείται χωρίς αίτηση και μπορεί να φθάσει συνολικά έως τα 1.600 ευρώ, με προσαύξηση 100 ευρώ για κάθε παιδί.
Η ενίσχυση συνδέεται άμεσα με το ύψος του ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και, κατά κανόνα, αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Ήτοι, επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί ορθά.
Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος του Νοεμβρίου κάθε έτους, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωμένο και ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ. Εάν μια πληρωμή αποτύχει, π.χ. λόγω κλειστού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει την ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο δικαιούχος, προκειμένου, μετά τη διόρθωση των στοιχείων, να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.
Η ενίσχυση συνδέεται άμεσα με το ύψος του ενοικίου που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος και, κατά κανόνα, αντιστοιχεί στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος. Ήτοι, επιστρέφεται ποσό ίσο με δύο μηνιαία ενοίκια, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία της μίσθωσης και οι πληρωμές έχουν δηλωθεί ορθά.
Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ έως το τέλος του Νοεμβρίου κάθε έτους, με απευθείας πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος πρέπει να έχει δηλωμένο και ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ. Εάν μια πληρωμή αποτύχει, π.χ. λόγω κλειστού ή λανθασμένου IBAN, η ΔΙΑΣ ενημερώνει την ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, ενημερώνεται ο δικαιούχος, προκειμένου, μετά τη διόρθωση των στοιχείων, να συμπεριληφθεί στην επόμενη πληρωμή.
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