Χρηματιστήριο: Κράτησε επαφή με τα υψηλά 17 ετών - Έκτη σερί εβδομαδιαία άνοδος
Χρηματιστήριο: Κράτησε επαφή με τα υψηλά 17 ετών - Έκτη σερί εβδομαδιαία άνοδος
Κέρδη 4,3% σημειώνει το ΧΑ μέσα στον Αύγουστο, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πέμπτος συνεχόμενος θετικός μήνας – Στο 26,4% η φετινή απόδοση
Ένα μέρος των χθεσινών απωλειών κατάφερε να «μαζέψει» το Χρηματιστήριο Αθηνών, μειώνοντας έτσι την απόσταση από τις φετινές κορυφές του. Ταυτόχρονα, διατηρεί την επαφή του με τις 2.700 μονάδες, ένα ορόσημο που έχει να κατακτήσει -σε επίπεδο κλεισίματος- εδώ και 17 χρόνια.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (28/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 12,93 μονάδες ή +0,48% και έκλεισε στις 2.679,97 μονάδες. Σε περίπου 22-23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.664,26 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.686,82 μονάδες. Το φετινό ρεκόρ σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (26/8) με κλείσιμο στις 2.687,04 μονάδες, ενώ την Πέμπτη (27/8) έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.701,80 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται στις 2.701,42 (κλείσιμο 6ης Νοεμβρίου 2009) και τις 2.711,96 μονάδες (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009).
Ταυτόχρονα, ο ΓΔ πέτυχε την έκτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, έχοντας ενισχυθεί κατά +1,74% στο πενθήμερο. Οδεύει, δε, προς τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα κερδών, καθώς κινείται ανοδικά κατά +4,29% εντός του Αυγούστου, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Από την έναρξη της φετινής χρονιάς, το Χρηματιστήριο «τρέχει» με ρυθμό +26,37%.
Στο εγχώριο μέτωπο, η αγορά αντλεί στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου και το διαρκές ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, οι προβολείς παραμένουν εστιασμένοι στα «βαριά χαρτιά» του MSCI. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης της ερχόμενης Δευτέρας 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών MSCI, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil εισέρχεται στον κύριο δείκτη MSCI Standard Greece, ενώ η Κρι Κρι εντάσσεται στον MSCI Small Cap Greece.
Στα επενδυτικά «ραντάρ» βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βγήκε στις αγορές με 6ετές ομόλογο, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Από την έκδοση η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 5 φορές τον στόχο. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 4%, ενώ το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται, δε, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς μέσα στο 2026 και την πρώτη έκδοση της τράπεζας μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης.
Τέλος, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,0197 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να υπολογίζεται σε 0,0188 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (28/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 12,93 μονάδες ή +0,48% και έκλεισε στις 2.679,97 μονάδες. Σε περίπου 22-23 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.664,26 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.686,82 μονάδες. Το φετινό ρεκόρ σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (26/8) με κλείσιμο στις 2.687,04 μονάδες, ενώ την Πέμπτη (27/8) έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τις 2.701,80 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται στις 2.701,42 (κλείσιμο 6ης Νοεμβρίου 2009) και τις 2.711,96 μονάδες (κλείσιμο 27ης Οκτωβρίου 2009).
Ταυτόχρονα, ο ΓΔ πέτυχε την έκτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, έχοντας ενισχυθεί κατά +1,74% στο πενθήμερο. Οδεύει, δε, προς τον πέμπτο συνεχόμενο μήνα κερδών, καθώς κινείται ανοδικά κατά +4,29% εντός του Αυγούστου, με άλλη μία συνεδρίαση να απομένει για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Από την έναρξη της φετινής χρονιάς, το Χρηματιστήριο «τρέχει» με ρυθμό +26,37%.
Όλα τα φώτα στον Γουόρς – Αναμονή για τον MSCI στο εσωτερικόΤο παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ και την ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς. Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική τροχιά των επιτοκίων, αν και αναλυτές σημειώνουν πως ο κεντρικός τραπεζίτης ενδέχεται να αποφύγει την παροχή σαφούς καθοδήγησης (forward guidance). Την ίδια στιγμή, η μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο και η κατοχύρωση κερδών συγκρατούν τους buyers.
Στο εγχώριο μέτωπο, η αγορά αντλεί στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου και το διαρκές ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, οι προβολείς παραμένουν εστιασμένοι στα «βαριά χαρτιά» του MSCI. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης της ερχόμενης Δευτέρας 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών MSCI, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil εισέρχεται στον κύριο δείκτη MSCI Standard Greece, ενώ η Κρι Κρι εντάσσεται στον MSCI Small Cap Greece.
Στα επενδυτικά «ραντάρ» βρίσκεται η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία βγήκε στις αγορές με 6ετές ομόλογο, με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη. Από την έκδοση η τράπεζα άντλησε 500 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας κατά περισσότερες από 5 φορές τον στόχο. Το τελικό κουπόνι καθορίστηκε στο 4%, ενώ το 85% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Πρόκειται, δε, για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της Πειραιώς μέσα στο 2026 και την πρώτη έκδοση της τράπεζας μετά την πλήρη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από όλους τους οίκους αξιολόγησης.
Τέλος, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,0197 ευρώ ανά μετοχή, με το καθαρό ποσό να υπολογίζεται σε 0,0188 ευρώ ανά μετοχή. Η πληρωμή του μερίσματος έχει προγραμματιστεί για τις 4 Σεπτεμβρίου.
Πηγή: Newmoney.gr
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