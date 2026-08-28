Χρηματιστήριο: Κράτησε επαφή με τα υψηλά 17 ετών - Έκτη σερί εβδομαδιαία άνοδος

Κέρδη 4,3% σημειώνει το ΧΑ μέσα στον Αύγουστο, ο οποίος αναμένεται να είναι ο πέμπτος συνεχόμενος θετικός μήνας – Στο 26,4% η φετινή απόδοση