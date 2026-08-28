Χρηματιστήριο: Επανέρχεται κοντά στις φετινές κορυφές στοχεύοντας εκ νέου τις 2.700 μονάδες
Χρηματιστήριο: Επανέρχεται κοντά στις φετινές κορυφές στοχεύοντας εκ νέου τις 2.700 μονάδες
Ολοταχώς για την έκτη συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα – Στο επίκεντρο η Τράπεζα Πειραιώς μετά την έκδοση του 6ετούς ομολόγου – «Κόβει» μέρισμα η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών
Συντήρηση δυνάμεων κοντά στα υψηλά 17 ετών κάνει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με την εγχώρια και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα να τηρούν στάση αναμονής. Οι αγοραστές έχουν τον πρώτο λόγο, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στα υψηλά έτους, με επόμενο στόχο τις 2.700 μονάδες.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (28/8) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,5% και διαπραγματεύεται στις 2.680,41 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.673,15 (χαμηλό ημέρας) και των 2.686,82 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το φετινό ρεκόρ σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (26/8) με κλείσιμο στις 2.687,04 μονάδες, ενώ τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009). Σημειώνεται, επίσης, ότι η εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα θα είναι πιθανότατα η έκτη σερί ανοδική, καθώς ο ΓΔ θα πρέπει να υποχωρήσει κατά τουλάχιστον -1,2% για να χάσει το θετικό του πρόσημο στο πενθήμερο.
Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ και την επικείμενη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς. Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική τροχιά των επιτοκίων, αν και αναλυτές σημειώνουν πως ο κεντρικός τραπεζίτης ενδέχεται να αποφύγει την παροχή σαφούς καθοδήγησης (forward guidance). Την ίδια στιγμή, η μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο και η κατοχύρωση κερδών συγκρατούν τους αγοραστές.
Στο εγχώριο μέτωπο, η αγορά αντλεί στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου και το διαρκές ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, οι προβολείς παραμένουν εστιασμένοι στα «βαριά χαρτιά» του MSCI. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης της ερχόμενης Δευτέρας 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών MSCI, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil εισέρχεται στον κύριο δείκτη MSCI Standard Greece, ενώ η Κρι Κρι εντάσσεται στον MSCI Small Cap Greece.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (28/8) ο ΓΔ ενισχύεται κατά +0,5% και διαπραγματεύεται στις 2.680,41 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.673,15 (χαμηλό ημέρας) και των 2.686,82 μονάδων (υψηλό ημέρας). Το φετινό ρεκόρ σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (26/8) με κλείσιμο στις 2.687,04 μονάδες, ενώ τα αμέσως επόμενα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται 17 χρόνια πίσω (Νοέμβριος 2009). Σημειώνεται, επίσης, ότι η εβδομάδα που ολοκληρώνεται σήμερα θα είναι πιθανότατα η έκτη σερί ανοδική, καθώς ο ΓΔ θα πρέπει να υποχωρήσει κατά τουλάχιστον -1,2% για να χάσει το θετικό του πρόσημο στο πενθήμερο.
Το παγκόσμιο ενδιαφέρον στρέφεται στο ετήσιο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ και την επικείμενη ομιλία του προέδρου της Fed, Κέβιν Γουόρς. Οι αγορές αναζητούν ενδείξεις για τη μελλοντική τροχιά των επιτοκίων, αν και αναλυτές σημειώνουν πως ο κεντρικός τραπεζίτης ενδέχεται να αποφύγει την παροχή σαφούς καθοδήγησης (forward guidance). Την ίδια στιγμή, η μεταβλητότητα στον τεχνολογικό κλάδο και η κατοχύρωση κερδών συγκρατούν τους αγοραστές.
Στο εγχώριο μέτωπο, η αγορά αντλεί στήριξη από τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου και το διαρκές ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης. Παράλληλα, οι προβολείς παραμένουν εστιασμένοι στα «βαριά χαρτιά» του MSCI. Στο κλείσιμο της συνεδρίασης της ερχόμενης Δευτέρας 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών MSCI, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη συναλλακτική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι η Motor Oil εισέρχεται στον κύριο δείκτη MSCI Standard Greece, ενώ η Κρι Κρι εντάσσεται στον MSCI Small Cap Greece.
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