Μαύρη Θάλασσα: Η ζώνη πυρός μετακινείται δυτικά, βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στην ΑΟΖ της Ρουμανίας
Μαύρη Θάλασσα: Η ζώνη πυρός μετακινείται δυτικά, βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στην ΑΟΖ της Ρουμανίας
Το Progress IV χάθηκε κοντά στις εκβολές του Δούναβη μετά από πλήγμα και μεγάλη πυρκαγιά – Διασώθηκαν και οι 12 ναυτικοί – Εξετάζεται το ενδεχόμενο επίθεσης με drone – Νέα δεδομένα για war-risk premiums και ταξίδια στη δυτική Μαύρη Θάλασσα
Η είδηση δεν είναι μόνο ότι ένα ακόμη εμπορικό πλοίο χάθηκε στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι κυρίως το σημείο στο οποίο βυθίστηκε.
Το Progress IV δεν χτυπήθηκε έξω από την Οδησσό, το Νοβοροσίσκ ή κάποιο άλλο λιμάνι που βρίσκεται εδώ και μήνες στον χάρτη των πολεμικών επιχειρήσεων. Βυθίστηκε μέσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ρουμανίας, περίπου 15-20 ναυτικά μίλια από το Σφάντου Γκεόργκε, κοντά στις εκβολές του Δούναβη. Το περιστατικό δημιουργεί έτσι μια νέα και πολύ πιο ανησυχητική εικόνα: ο πραγματικός κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία φαίνεται να απλώνεται δυτικότερα στη Μαύρη Θάλασσα, προς τις θαλάσσιες ζώνες μιας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και δίπλα σε έναν κρίσιμο εμπορικό διάδρομο.
Το general cargo Progress IV εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 17:55 τοπική ώρα την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Ακολούθησε πυρκαγιά και το πλοίο υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές ώστε λίγες ώρες αργότερα χάθηκε στη θάλασσα. Η επίσημη ναυτική προειδοποίηση της Ρουμανίας καταγράφει τη βύθισή του στις 22:04, ενώ προειδοποιεί παράλληλα τα διερχόμενα πλοία για containers που επιπλέουν στην περιοχή.
Στο πλοίο βρίσκονταν 12 ναυτικοί. Και οι 12 διασώθηκαν ύστερα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν η Ρουμανική Συνοριοφυλακή, πλοία έρευνας και διάσωσης και εμπορικό πλοίο που βρισκόταν κοντά. Η επιχείρηση έγινε υπό δύσκολες συνθήκες, με κύματα περίπου 2,5 μέτρων. Τρεις από τους διασωθέντες παρέμεναν σήμερα σε νοσοκομείο της Τούλτσεα, χωρίς, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, να αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με ένα συνηθισμένο ναυτικό ατύχημα βρίσκεται στη δήλωση του ίδιου του προέδρου της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν.
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Το Progress IV δεν χτυπήθηκε έξω από την Οδησσό, το Νοβοροσίσκ ή κάποιο άλλο λιμάνι που βρίσκεται εδώ και μήνες στον χάρτη των πολεμικών επιχειρήσεων. Βυθίστηκε μέσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Ρουμανίας, περίπου 15-20 ναυτικά μίλια από το Σφάντου Γκεόργκε, κοντά στις εκβολές του Δούναβη. Το περιστατικό δημιουργεί έτσι μια νέα και πολύ πιο ανησυχητική εικόνα: ο πραγματικός κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία φαίνεται να απλώνεται δυτικότερα στη Μαύρη Θάλασσα, προς τις θαλάσσιες ζώνες μιας χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και δίπλα σε έναν κρίσιμο εμπορικό διάδρομο.
Το general cargo Progress IV εξέπεμψε σήμα κινδύνου στις 17:55 τοπική ώρα την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Ακολούθησε πυρκαγιά και το πλοίο υπέστη τόσο σοβαρές ζημιές ώστε λίγες ώρες αργότερα χάθηκε στη θάλασσα. Η επίσημη ναυτική προειδοποίηση της Ρουμανίας καταγράφει τη βύθισή του στις 22:04, ενώ προειδοποιεί παράλληλα τα διερχόμενα πλοία για containers που επιπλέουν στην περιοχή.
Στο πλοίο βρίσκονταν 12 ναυτικοί. Και οι 12 διασώθηκαν ύστερα από επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν η Ρουμανική Συνοριοφυλακή, πλοία έρευνας και διάσωσης και εμπορικό πλοίο που βρισκόταν κοντά. Η επιχείρηση έγινε υπό δύσκολες συνθήκες, με κύματα περίπου 2,5 μέτρων. Τρεις από τους διασωθέντες παρέμεναν σήμερα σε νοσοκομείο της Τούλτσεα, χωρίς, σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, να αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με ένα συνηθισμένο ναυτικό ατύχημα βρίσκεται στη δήλωση του ίδιου του προέδρου της Ρουμανίας, Νικουσόρ Νταν.
Διαβάστε περισσότερα στο NewMoney.
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