Μαύρη Θάλασσα: Η ζώνη πυρός μετακινείται δυτικά, βυθίστηκε εμπορικό πλοίο στην ΑΟΖ της Ρουμανίας

Το Progress IV χάθηκε κοντά στις εκβολές του Δούναβη μετά από πλήγμα και μεγάλη πυρκαγιά – Διασώθηκαν και οι 12 ναυτικοί – Εξετάζεται το ενδεχόμενο επίθεσης με drone – Νέα δεδομένα για war-risk premiums και ταξίδια στη δυτική Μαύρη Θάλασσα