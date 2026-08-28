Την επόμενη γενιά επενδύσεων αναζητούν οι τράπεζες – Πού στρέφονται τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια
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Τράπεζες

Την επόμενη γενιά επενδύσεων αναζητούν οι τράπεζες – Πού στρέφονται τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια

Οι τράπεζες αναδιαμορφώνουν τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια, στρέφοντας νέα κεφάλαια σε ενέργεια, ναυτιλία, μεταποίηση, υποδομές, τουρισμό και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τους πόρους του RRF για ισχυρότερη πιστωτική επέκταση και χρηματοδότηση επενδύσεων

Την επόμενη γενιά επενδύσεων αναζητούν οι τράπεζες – Πού στρέφονται τα δανειακά τους χαρτοφυλάκια
Ειρήνη Σακελλάρη

Τι δάνεια θα χορηγούν οι τράπεζες και πως θα αναδιαμορφώσουν τα χαρτοφυλάκιά τους αποτελεί ένα σημαντικό ζητούμενο για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το αποτύπωμα του RRF για την ερχόμενη διετία αποτελεί ένα σημαντικό asset στην στόχευση της πιστωτικής επέκτασης η οποία με βάση τις προβλέψεις του α εξαμήνου, άνετα θα φθάσει έναν στόχο 8,8 δισ. ευρώ.

Συγχρόνως οι τράπεζες ετοιμάζονται να εντείνουν τις προσπάθειες χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπου αυτό είναι εφικτό με τη μαγιά των 2 δισ. ευρώ που είναι οι πόροι που κατευθύνθηκαν από το RRF προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Οι πόροι αυτοί με μόχλευση εκτιμάται πως μπορούν να αγγίξουν και τα 8 δισ. ευρώ, ενώ ένα τμήμα αυτών των πόρων (περίπου 500 έως 600 εκατ. ευρώ) μαζί με άλλους πόρους θα χρηματοδοτήσουν την οικιστική πολιτική της κυβέρνησης (Σπίτι μου ΙΙΙ κ.λπ.).

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Ειρήνη Σακελλάρη
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