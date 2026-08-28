ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία ετήσιων εντόκων στις 2 Σεπτεμβρίου, διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα
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Ελληνικό Δημόσιο Έντοκα Γραμμάτια

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία ετήσιων εντόκων στις 2 Σεπτεμβρίου, διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα

Στόχος η άντληση 400 εκατ. ευρώ - Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών ύψους έως 100 εκατ. ευρώ

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία ετήσιων εντόκων στις 2 Σεπτεμβρίου, διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα
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Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων γραμματίων 52 εβδομάδων, σε άυλη μορφή, ποσού 400 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 3 Σεπτεμβρίου 2027.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, όπως ισχύει από 1/4/2026.

Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ.

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