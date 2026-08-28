Βενεζουέλα: Ανοίγει την πόρτα της εξόδου από τον ΟΠΕΚ – Οι ΗΠΑ συζητούν ακόμη και 100ετή μίσθωση πετρελαϊκών κοιτασμάτων της
Βενεζουέλα: Ανοίγει την πόρτα της εξόδου από τον ΟΠΕΚ – Οι ΗΠΑ συζητούν ακόμη και 100ετή μίσθωση πετρελαϊκών κοιτασμάτων της
Η θεαματική προσέγγιση Ουάσιγκτον–Καράκας απειλεί με νέο πλήγμα τη συνοχή του πετρελαϊκού καρτέλ – Στόχος η προσέλκυση αμερικανικών κεφαλαίων και η μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγής
Η Βενεζουέλα εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον ΟΠΕΚ, τον οργανισμό που η ίδια βοήθησε να ιδρυθεί πριν από περισσότερες από έξι δεκαετίες, σε μια κίνηση που θα μπορούσε να αποτελέσει νέο σοβαρό πλήγμα για τη συνοχή του πετρελαϊκού καρτέλ.
Το ενδεχόμενο εξόδου έχει τεθεί στις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Η συζήτηση έρχεται εν μέσω της θεαματικής αναδιάταξης των σχέσεων Ουάσιγκτον και Καράκας, μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ανάληψη ελέγχου των πετρελαϊκών πωλήσεων της χώρας από τις ΗΠΑ.
Η αυξανόμενη αμερικανική επιρροή αποτυπώνεται και στις παράλληλες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μεγάλου μεριδίου στα τεράστια πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας.
Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σχεδόν πρωτοφανή παρέμβαση των ΗΠΑ στην οικονομία άλλου κράτους, αλλά βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το λεγόμενο «Δόγμα Donroe» του Τραμπ, το οποίο επιδιώκει την επέκταση της αμερικανικής επιρροής στο δυτικό ημισφαίριο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει φτάσει στο σημείο να περιγράφει τη Βενεζουέλα ως «51η Πολιτεία», δηλώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν το πετρέλαιό της.
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Το ενδεχόμενο εξόδου έχει τεθεί στις συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική απόφαση. Η συζήτηση έρχεται εν μέσω της θεαματικής αναδιάταξης των σχέσεων Ουάσιγκτον και Καράκας, μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τον Ντόναλντ Τραμπ και την ανάληψη ελέγχου των πετρελαϊκών πωλήσεων της χώρας από τις ΗΠΑ.
Η αυξανόμενη αμερικανική επιρροή αποτυπώνεται και στις παράλληλες διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μεγάλου μεριδίου στα τεράστια πετρελαϊκά κοιτάσματα της Βενεζουέλας.
Στο τραπέζι ακόμη και συμφωνία 100 ετώνΔιαπραγματευτές των δύο χωρών εξετάζουν διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί βρίσκεται ακόμη και η 100ετής μίσθωση σειράς πετρελαϊκών κοιτασμάτων, μια συμφωνία που θα σηματοδοτούσε εξαιρετικά βαθιά αμερικανική εμπλοκή στον ενεργειακό τομέα της χώρας.
Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σχεδόν πρωτοφανή παρέμβαση των ΗΠΑ στην οικονομία άλλου κράτους, αλλά βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με το λεγόμενο «Δόγμα Donroe» του Τραμπ, το οποίο επιδιώκει την επέκταση της αμερικανικής επιρροής στο δυτικό ημισφαίριο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει φτάσει στο σημείο να περιγράφει τη Βενεζουέλα ως «51η Πολιτεία», δηλώνοντας παράλληλα ότι οι ΗΠΑ ελέγχουν το πετρέλαιό της.
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