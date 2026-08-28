CrediaBank: Νέα τριετής συλλογική σύμβαση με αυξήσεις, κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ και ενισχυμένες παροχές
CrediaBank: Νέα τριετής συλλογική σύμβαση με αυξήσεις, κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ και ενισχυμένες παροχές
Η πρώτη ενιαία Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση μετά τη συνένωση της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας δημιουργεί κοινό πλαίσιο αμοιβών και παροχών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού
Σε ένα ενιαίο πλαίσιο αμοιβών και παροχών περνά το σύνολο του προσωπικού της CrediaBank, μετά την υπογραφή της νέας τριετούς Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) μεταξύ της διοίκησης και των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων της τράπεζας.
Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ενιαία επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μετά τη συνένωση της Attica Bank με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κοινό εργασιακό και μισθολογικό πλαίσιο για το ανθρώπινο δυναμικό της νέας τράπεζας, περιορίζοντας τις διαφορετικές ρυθμίσεις που ίσχυαν πριν από τη συνένωση.
Η νέα σύμβαση έχει ισχύ από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2029 και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις αποδοχές και τα επιδόματα έως τις οικογενειακές παροχές, την ασφάλιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ενιαία επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση μετά τη συνένωση της Attica Bank με την πρώην Παγκρήτια Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κοινό εργασιακό και μισθολογικό πλαίσιο για το ανθρώπινο δυναμικό της νέας τράπεζας, περιορίζοντας τις διαφορετικές ρυθμίσεις που ίσχυαν πριν από τη συνένωση.
Η νέα σύμβαση έχει ισχύ από 1η Απριλίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2029 και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις αποδοχές και τα επιδόματα έως τις οικογενειακές παροχές, την ασφάλιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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