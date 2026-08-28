CrediaBank: Νέα τριετής συλλογική σύμβαση με αυξήσεις, κατώτατο μισθό 1.600 ευρώ και ενισχυμένες παροχές

Η πρώτη ενιαία Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση μετά τη συνένωση της Attica Bank και της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας δημιουργεί κοινό πλαίσιο αμοιβών και παροχών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού