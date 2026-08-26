Κλάους-Μίχαελ Κίνε: Μια αυτοκρατορία $49 δισ. χωρίς κληρονόμους – Πού περνά η περιουσία του

Η περιουσία 49 δισ. δολαρίων του Κλάους-Μίχαελ Κίνε περνά στο ελβετικό ίδρυμά του, μαζί με στρατηγικές συμμετοχές σε Kuehne + Nagel, Hapag-Lloyd και Lufthansa, ανοίγοντας νέα εποχή για την επιχειρηματική αυτοκρατορία του