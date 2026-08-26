Κλάους-Μίχαελ Κίνε: Μια αυτοκρατορία $49 δισ. χωρίς κληρονόμους – Πού περνά η περιουσία του
Κλάους-Μίχαελ Κίνε: Μια αυτοκρατορία $49 δισ. χωρίς κληρονόμους – Πού περνά η περιουσία του
Η περιουσία 49 δισ. δολαρίων του Κλάους-Μίχαελ Κίνε περνά στο ελβετικό ίδρυμά του, μαζί με στρατηγικές συμμετοχές σε Kuehne + Nagel, Hapag-Lloyd και Lufthansa, ανοίγοντας νέα εποχή για την επιχειρηματική αυτοκρατορία του
Ο θάνατος του Κλάους-Μίχαελ Κίνε σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής τολμηρών επιχειρηματικών κινήσεων για την αυτοκρατορία του Γερμανού μεγιστάνα, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο για τη μεταβίβαση της περιουσίας του, ύψους 49 δισ. δολαρίων, σε ένα διακριτικό ελβετικό ίδρυμα.
Στο πλαίσιο ενός σχεδίου διαδοχής που είχε καταρτιστεί εδώ και χρόνια, το χαρτοφυλάκιο του Κίνε, το οποίο εκτείνεται από τη ναυτιλία και τις αερομεταφορές έως τα χημικά και τα ακίνητα, θα περάσει τελικά στο Ίδρυμα Kuehne, καθιστώντας το έναν από τους μεγαλύτερους κοινωφελείς οργανισμούς της Ευρώπης.
Τη διοίκησή του έχει αναλάβει συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του Κίνε, καθώς και η σύζυγός του. Στην καρδιά της περιουσίας βρίσκεται η Kuehne + Nagel International AG, ο κολοσσός των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνίδρυσε ο παππούς του και στον οποίο η οικογένεια διατηρεί τον έλεγχο.
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Στο πλαίσιο ενός σχεδίου διαδοχής που είχε καταρτιστεί εδώ και χρόνια, το χαρτοφυλάκιο του Κίνε, το οποίο εκτείνεται από τη ναυτιλία και τις αερομεταφορές έως τα χημικά και τα ακίνητα, θα περάσει τελικά στο Ίδρυμα Kuehne, καθιστώντας το έναν από τους μεγαλύτερους κοινωφελείς οργανισμούς της Ευρώπης.
Τη διοίκησή του έχει αναλάβει συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν ορισμένοι από τους στενότερους συνεργάτες του Κίνε, καθώς και η σύζυγός του. Στην καρδιά της περιουσίας βρίσκεται η Kuehne + Nagel International AG, ο κολοσσός των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνίδρυσε ο παππούς του και στον οποίο η οικογένεια διατηρεί τον έλεγχο.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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