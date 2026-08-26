«Πράσινες Ανάσες στην Αττική»: Πρόγραμμα 60,4 εκατ. ευρώ για 13 αναπλάσεις σε πάρκα, πλατείες και δημόσιους χώρους

«Μια πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των ανθρώπων της. Οι μεγάλες αλλαγές γίνονται όταν ενώνουμε δυνάμεις, με σχέδιο και αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Σταύρος Παπασταύρου

13 παρεμβάσεων συνολικού ύψους 60,4 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη βελτίωση υποδομών σε δήμους της Αττικής παρουσίασαν σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το



Το πρόγραμμα «Πράσινες Ανάσες για την Αττική» παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη Βίλα Καζούλη από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας







Στα έργα θα χρησιμοποιηθούν ακόμη βιοκλιματικά υλικά, συστήματα άρδευσης και λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος.



Τα 13 έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Στον Βύρωνα και τη Δάφνη-Υμηττό προβλέπεται η αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του Θεάτρου Βράχων – Λόφου Κοπανά, ενώ στην Ηλιούπολη θα γίνει η βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι.



Βριλήσσια θα επεκταθεί ο ποδηλατόδρομος στην οδό 25ης Μαρτίου, ενώ στη Λυκόβρυση-Πεύκη προβλέπεται αναβάθμιση αστικών περιοχών και ενίσχυση του πρασίνου.



Δύο παρεμβάσεις αφορούν τη Μεταμόρφωση: η πρώτη προβλέπει την ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου και η δεύτερη την ανάπλαση των οδών Τατοΐου και Γεωργίου Παπανδρέου.



Στο Χαλάνδρι θα πραγματοποιηθεί φυτοτεχνική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, ενώ στο Ελληνικό-Αργυρούπολη θα αναβαθμιστεί το Οικογενειακό Πάρκο 208.



Κλείσιμο Παιανία προβλέπεται ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων Πεδουλά-Κύπρου, στη Μαγούλα η ανάπλαση της πλατείας Λ. Στάμου και στον Μαραθώνα η ανάδειξη της Μαραθώνιας Διαδρομής, μαζί με συναφείς παρεμβάσεις.



Το πρόγραμμα συμπληρώνουν η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων επί της Λεωφόρου Δεκελείας στη Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα και η ανάπλαση της πλατείας Δημητρακού στη Ραφήνα-Πικέρμι, μαζί με την ενίσχυση του πρασίνου.



Ο Σταύρος Παπασταύρου, μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, δήλωσε: «Η πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Αλλάζει όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκι στην Ηλιούπολη. Αλλάζει όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης, αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Αυτή είναι η ουσία του έργου “Πράσινες Ανάσες για την Αττική”. Δίνουμε 60 εκατομμύρια ευρώ σε 13 Δήμους, για να βοηθήσουμε τους δήμους σε ολόκληρη την Αττική να κάνουν πιο πράσινες τις γειτονιές τους. Ενώνουμε δυνάμεις με τον Περιφερειάρχη Αττικής, και διαχρονικά στενό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, το Πράσινο Ταμείο και τον Πρόεδρό του, Γιάννη Ανδρουλάκη και τους Δημάρχους. Κάνουμε τον σχεδιασμό πράξη και την πράξη έργα, για καλύτερη ποιότητα ζωής για τους δημότες της Αττικής».



Χαρδαλιάς: Στις 2 Σεπτεμβρίου η σύμβαση για το «Αέναον» Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι το πρόγραμμα αφορά δήμους του Λεκανοπεδίου με αυξημένες περιβαλλοντικές ανάγκες και εκτίμησε ότι «θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης».



Ένα πρόγραμμασυνολικού ύψουςγια την αναβάθμιση δημόσιων χώρων, την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και τη βελτίωση υποδομών σε δήμους της Αττικής παρουσίασαν σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο Το πρόγραμμα «» παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στηαπό τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου , τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Γιάννη Ανδρουλάκη, παρουσία δημάρχων και εκπροσώπων των δήμων στους οποίους θα γίνουν τα έργα.Οι παρεμβάσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, αναπλάσεις πλατειών και πάρκων, νέες φυτεύσεις και χώρους πρασίνου, πεζοδρόμια, διαδρομές περιπάτου, ποδηλατοδρόμους και χώρους άθλησης και αναψυχής. Προβλέπονται επίσης σύγχρονος αστικός εξοπλισμός και ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός.Στα έργα θα χρησιμοποιηθούν ακόμη, συστήματα άρδευσης και λύσεις για τη βιώσιμη διαχείριση των ομβρίων, ενώ προβλέπονται παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος.Στονπροβλέπεται η αισθητική και βιοκλιματική αναβάθμιση του Θεάτρου Βράχων – Λόφου Κοπανά, ενώ στην Ηλιούπολη θα γίνει η βιοκλιματική ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι.Σταθα επεκταθεί ο ποδηλατόδρομος στην οδό 25ης Μαρτίου, ενώ στη Λυκόβρυση-Πεύκη προβλέπεται αναβάθμιση αστικών περιοχών και ενίσχυση του πρασίνου.Δύο παρεμβάσεις αφορούν τη: η πρώτη προβλέπει την ανάπλαση των οδών Ηρακλείου και Μπιζανίου και η δεύτερη την ανάπλαση των οδών Τατοΐου και Γεωργίου Παπανδρέου.Στοθα πραγματοποιηθεί φυτοτεχνική αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων, ενώ στο Ελληνικό-Αργυρούπολη θα αναβαθμιστεί το Οικογενειακό Πάρκο 208.Στηνπροβλέπεται ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων Πεδουλά-Κύπρου, στη Μαγούλα η ανάπλαση της πλατείας Λ. Στάμου και στον Μαραθώνα η ανάδειξη της Μαραθώνιας Διαδρομής, μαζί με συναφείς παρεμβάσεις.Το πρόγραμμα συμπληρώνουν η διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων επί της Λεωφόρου Δεκελείας στη Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Χαλκηδόνα και η ανάπλαση της πλατείας Δημητρακού στη Ραφήνα-Πικέρμι, μαζί με την ενίσχυση του πρασίνου., μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, δήλωσε: «Η πόλη αλλάζει όταν αλλάζει η ποιότητα ζωής των πολιτών καθημερινά. Όταν μια γειτονιά αλλάζει και γίνεται πιο πράσινη, πιο ανθρώπινη, πιο όμορφη. Αλλάζει όταν ένα πάρκο αναβαθμίζεται, όπως το πάρκο Χαλικάκι στην Ηλιούπολη. Αλλάζει όταν ένας δημόσιος χώρος ενισχύεται και γίνεται τόπος συνάντησης, αθλητισμού και πολιτισμού, όπως για παράδειγμα το εμβληματικό Θέατρο Βράχων στο Βύρωνα και στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού. Αυτή είναι η ουσία του έργου “Πράσινες Ανάσες για την Αττική”. Δίνουμε 60 εκατομμύρια ευρώ σε 13 Δήμους, για να βοηθήσουμε τους δήμους σε ολόκληρη την Αττική να κάνουν πιο πράσινες τις γειτονιές τους. Ενώνουμε δυνάμεις με τον Περιφερειάρχη Αττικής, και διαχρονικά στενό μου φίλο Νίκο Χαρδαλιά, το Πράσινο Ταμείο και τον Πρόεδρό του, Γιάννη Ανδρουλάκη και τους Δημάρχους. Κάνουμε τον σχεδιασμό πράξη και την πράξη έργα, για καλύτερη ποιότητα ζωής για τους δημότες της Αττικής».Από την πλευρά του, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι το πρόγραμμα αφορά δήμους του Λεκανοπεδίου με αυξημένες περιβαλλοντικές ανάγκες και εκτίμησε ότι «θα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων και στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης».

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, όλες οι παρεμβάσεις θα ακολουθούν τις ευρωπαϊκές ποιοτικές προδιαγραφές και θα εξασφαλίζουν πλήρη προσβασιμότητα.



Ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωσε ακόμη ότι οι «Πράσινες Ανάσες» έρχονται να προστεθούν στο πρόγραμμα 352 μεγάλων έργων και παρεμβάσεων της Περιφέρειας Αττικής με ορίζοντα το 2028. Όπως ανέφερε, «ανάμεσα σε αυτά, περιλαμβάνονται 64 έργα ενίσχυσης του πρασίνου και των αστικών υποδομών, με προϋπολογισμό 311 εκατομμύρια ευρώ».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάπλαση των πάρκων της Περιφέρειας, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, καθώς και στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο. Όπως προανήγγειλε, η σύμβαση για το έργο θα υπογραφεί στις 2 Σεπτεμβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού.



Ο περιφερειάρχης ευχαρίστησε επίσης τον Σταύρο Παπασταύρου για τη συνεργασία και το κοινό όραμα για μια Αττική «πραγματικά βιώσιμη, πράσινη, ανταγωνιστική, με όρους κοινωνικής συνοχής».



Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου Γιάννης Ανδρουλάκης δήλωσε από την πλευρά του: «Είμαστε χαρούμενοι και υπερήφανοι για την ένταξη 13 σημαντικών έργων που αναπλάθουν το αστικό περιβάλλον της Αττικής και έχουν ταυτόχρονα και αναπτυξιακό πρόσημο. Υπό την καθοδήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση των έργων αυτών».

26.08.2026, 16:25