Nvidia: Έσοδα 96,22 δισ. δολαρίων και κέρδη πάνω από τις εκτιμήσεις - Το κρίσιμο τεστ για την AI

Η Nvidia ξεπέρασε τις προβλέψεις της Wall Street σε έσοδα και κέρδη, προσφέροντας μια πρώτη ισχυρή επιβεβαίωση ότι η τεράστια επενδυτική μηχανή της τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να κινείται σε υψηλές στροφές - Ισχυρό guidance και για το γ' τρίμηνο