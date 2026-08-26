ΤτΕ: Στα €22,92 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο με αύξηση 4,5%

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 4,5% το β΄ τρίμηνο του 2026 και διαμορφώθηκε στα 22.926 εκατ. ευρώ, έναντι 21.948 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.



Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 503 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 16.495 εκατ. ευρώ, έναντι 15.992 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 978 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα 22.926 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2026.

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