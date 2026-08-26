Η Metlen διευρύνει το ευρωπαϊκό της αποτύπωμα στην αποθήκευση ενέργειας μέσω μπαταριών

Η METLEN ενισχύει τη θέση της M RESET του Κλάδου Ενέργειας στον τομέα των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), υλοποιώντας σημαντικά έργα και ορόσημα στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη διευρυνόμενη παρουσία της Εταιρείας στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας για το ηλεκτρικό δίκτυο.



Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η METLEN υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση BoP (Balance of Plant) με την Pulse Clean Energy για το εμβληματικό έργο Penn BESS, ισχύος 129 MW, στην περιοχή West Midlands, με εγκατεστημένη χωρητικότητα μπαταριών 362 MWh. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης ενέργειας που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα η Εταιρεία στη χώρα, ως προς τη χωρητικότητα αποθήκευσης.



Η Pulse Clean Energy είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος βρετανικός όμιλος ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, με ένα διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέπουν τη μεγαλύτερη ενσωμάτωση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια συστημάτων αποθήκευσης με μπαταρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 400 MWh, ενώ επιπλέον 400 MWh βρίσκονται υπό κατασκευή, με στόχο να φτάσει τα 2 GWh έως το 2030.



Το αντικείμενο εργασιών της METLEN στο έργο περιλαμβάνει επίσης τις εργασίες σύνδεσης στο δίκτυο, έναν ακόμη κρίσιμο κρίκο για την ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας. Η ηλέκτριση της εγκατάστασης αναμένεται έως το τέλος του 2027.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr