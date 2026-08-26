Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας
Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας
Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια αποκατάστασης των διελεύσεων περιλαμβάνει εκκαθάριση ναρκών – Μόλις πέντε πλοία πέρασαν την Τρίτη, ενώ το Brent υποχωρεί άνω του 2%
Το πρώτο ουσιαστικό σχέδιο για σταδιακή επαναφορά της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Ιράν και Ομάν επανέλαβαν τις συνομιλίες για τη δημιουργία κοινού, προσωρινού διαδρόμου διέλευσης, επιχειρώντας να διαμορφώσουν έναν οργανωμένο μηχανισμό ασφαλούς κίνησης σε μια θαλάσσια αρτηρία που εξακολουθεί να λειτουργεί με σοβαρούς περιορισμούς.
Οι δύο χώρες γνωστοποίησαν ότι εξετάζουν τη χάραξη προσωρινού διαύλου και συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εκκαθάριση των Στενών από νάρκες. Η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Ιράν και το Ομάν ελέγχουν τις δύο πλευρές του Ορμούζ, από το οποίο, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων ροών πετρελαίου και LNG. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση από τις μεμονωμένες διελεύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα, συχνά με κλειστά συστήματα εντοπισμού ή υπό ειδικές συνθήκες ασφαλείας. Εάν το σχέδιο εφαρμοστεί, θα μπορούσε να προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες, στους ναυλωτές και στους ασφαλιστές ένα σαφέστερο πλαίσιο για τον προγραμματισμό των ταξιδιών τους.
Ωστόσο, το Ορμούζ δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ότι ανοίγει. Δεν έχει ανακοινωθεί τελική συμφωνία, ημερομηνία έναρξης ή συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρωτόκολλο. Παραμένουν επίσης ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως η πιστοποίηση της εκκαθάρισης των ναρκών, οι εγγυήσεις ασφαλείας, ο έλεγχος της κυκλοφορίας και η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και μια διμερής συμφωνία Ιράν–Ομάν δεν αρκεί από μόνη της για να επαναφέρει τις πετρελαϊκές ροές σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατά την εκτίμησή της, θα απαιτούνταν παράλληλα χαλάρωση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων και των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
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Οι δύο χώρες γνωστοποίησαν ότι εξετάζουν τη χάραξη προσωρινού διαύλου και συμφώνησαν να συνεργαστούν για την εκκαθάριση των Στενών από νάρκες. Η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Ιράν και το Ομάν ελέγχουν τις δύο πλευρές του Ορμούζ, από το οποίο, πριν από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων ροών πετρελαίου και LNG. Πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση από τις μεμονωμένες διελεύσεις που πραγματοποιούνται σήμερα, συχνά με κλειστά συστήματα εντοπισμού ή υπό ειδικές συνθήκες ασφαλείας. Εάν το σχέδιο εφαρμοστεί, θα μπορούσε να προσφέρει στις ναυτιλιακές εταιρείες, στους ναυλωτές και στους ασφαλιστές ένα σαφέστερο πλαίσιο για τον προγραμματισμό των ταξιδιών τους.
Ωστόσο, το Ορμούζ δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ότι ανοίγει. Δεν έχει ανακοινωθεί τελική συμφωνία, ημερομηνία έναρξης ή συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρωτόκολλο. Παραμένουν επίσης ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, όπως η πιστοποίηση της εκκαθάρισης των ναρκών, οι εγγυήσεις ασφαλείας, ο έλεγχος της κυκλοφορίας και η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών.
Αναλυτές προειδοποιούν ότι ακόμη και μια διμερής συμφωνία Ιράν–Ομάν δεν αρκεί από μόνη της για να επαναφέρει τις πετρελαϊκές ροές σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατά την εκτίμησή της, θα απαιτούνταν παράλληλα χαλάρωση του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων και των κυρώσεων κατά της Τεχεράνης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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