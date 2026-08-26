Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοΐας

Η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια αποκατάστασης των διελεύσεων περιλαμβάνει εκκαθάριση ναρκών – Μόλις πέντε πλοία πέρασαν την Τρίτη, ενώ το Brent υποχωρεί άνω του 2%