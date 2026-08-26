Μικρές απώλειες στη Wall Street - Το σήμα της Nvidia περίμεναν οι επενδυτές

Οριακές μεταβολές στους αμερικανικούς δείκτες, καθώς οι επενδυτές ανέμεναν τα κρίσιμα αποτελέσματα της Nvidia, ενώ ο επίμονος πληθωρισμός και τα επόμενα βήματα της Fed αυξάνουν την επιφυλακτικότητα