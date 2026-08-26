Χρηματιστήριο: Προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από τις 2.650 μονάδες – Στο επίκεντρο η Motor Oil
Χρηματιστήριο: Προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από τις 2.650 μονάδες – Στο επίκεντρο η Motor Oil
Ο Γενικός Δείκτης διατηρείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών - Η προσοχή στρέφεται και στην Allwyn εν όψει των αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει αύριο
Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να σταθεροποιείται στην περιοχή των 2.650-2.660 μονάδων, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (26/8) ο ΓΔ ενισχύεται οριακά κατά +0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.654,39 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.651 (χαμηλό ημέρας και των 2.661,83 μονάδων (υψηλό ημέρας). Υπενθυμίζεται ότι οι επόμενες κορυφές εντοπίζονται στις 2.659,40 (11 Νοεμβρίου 2009) και τις 2.688,49 μονάδες (9 Νοεμβρίου 2009).
Σε τροχιά ανάκαμψης κινούνται οι διεθνείς αγορές, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την ανανεωμένη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου. Η επενδυτική κοινότητα τηρεί στάση αναμονής για τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, τα οποία ανακοινώνονται απόψε το βράδυ μετά το κλείσιμο της Wall Street. Τα εν λόγω αποτελέσματα θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς θα δώσουν το σύνθημα για τη μελλοντική πορεία και τις προοπτικές ολόκληρου του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Την ίδια στιγμή, το κλίμα ενισχύεται από τη νέα υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία πυροδοτήθηκε από τις διμερείς συνομιλίες Ιράν-Ομάν για το άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.
Σε εγχώριο επίπεδο, η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από επιλεκτικές τοποθετήσεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στη Motor Oil, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών. Τα βλέμματα στρέφονται και στην Allwyn λόγω της δημοσίευσης των δικών της οικονομικών μεγεθών, ενώ το επικείμενο rebalancing του δείκτη MSCI (σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου) παρέχει πρόσθετη στήριξη, συντηρώντας το ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τους υπόλοιπους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (26/8) ο ΓΔ ενισχύεται οριακά κατά +0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.654,39 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.651 (χαμηλό ημέρας και των 2.661,83 μονάδων (υψηλό ημέρας). Υπενθυμίζεται ότι οι επόμενες κορυφές εντοπίζονται στις 2.659,40 (11 Νοεμβρίου 2009) και τις 2.688,49 μονάδες (9 Νοεμβρίου 2009).
Σε τροχιά ανάκαμψης κινούνται οι διεθνείς αγορές, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την ανανεωμένη δυναμική του τεχνολογικού κλάδου. Η επενδυτική κοινότητα τηρεί στάση αναμονής για τα οικονομικά μεγέθη της Nvidia, τα οποία ανακοινώνονται απόψε το βράδυ μετά το κλείσιμο της Wall Street. Τα εν λόγω αποτελέσματα θεωρούνται κομβικής σημασίας, καθώς θα δώσουν το σύνθημα για τη μελλοντική πορεία και τις προοπτικές ολόκληρου του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Την ίδια στιγμή, το κλίμα ενισχύεται από τη νέα υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, η οποία πυροδοτήθηκε από τις διμερείς συνομιλίες Ιράν-Ομάν για το άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου στα Στενά του Ορμούζ, αλλά και από την αποκλιμάκωση των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα.
Σε εγχώριο επίπεδο, η συνεδρίαση χαρακτηρίζεται από επιλεκτικές τοποθετήσεις, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως στη Motor Oil, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα που ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών. Τα βλέμματα στρέφονται και στην Allwyn λόγω της δημοσίευσης των δικών της οικονομικών μεγεθών, ενώ το επικείμενο rebalancing του δείκτη MSCI (σε ισχύ από 1 Σεπτεμβρίου) παρέχει πρόσθετη στήριξη, συντηρώντας το ενδιαφέρον για τις τράπεζες και τους υπόλοιπους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.
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