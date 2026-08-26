Χρηματιστήριο: Προσπάθεια σταθεροποίησης πάνω από τις 2.650 μονάδες – Στο επίκεντρο η Motor Oil

Ο Γενικός Δείκτης διατηρείται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών - Η προσοχή στρέφεται και στην Allwyn εν όψει των αποτελεσμάτων που θα ανακοινώσει αύριο