Σε νέες κορυφές το Χρηματιστήριο - Βάζει «πλώρη» για τις 2.700 μονάδες

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ετών ο Γενικός Δείκτης - Νέα πολυετή ρεκόρ για τις τράπεζες - Ισχυρή άνοδος για ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Titan, Aegean και ΕΥΔΑΠ, με την τελευταία σε υψηλό 18 ετών