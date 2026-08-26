Πλειστηριασμοί: Προς νέο σφυρί και με μειωμένη τιμή η εφοπλιστική έπαυλη στο Πανόραμα (pic)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλειστηριασμοί: Προς νέο σφυρί και με μειωμένη τιμή η εφοπλιστική έπαυλη στο Πανόραμα (pic)

Η επαναληπτική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο - Τα χαρακτηριστικά του εντυπωσιακού ακινήτου και πού τίθεται τώρα ο πήχης του ελάχιστου τιμήματος

Πλειστηριασμοί: Προς νέο σφυρί και με μειωμένη τιμή η εφοπλιστική έπαυλη στο Πανόραμα (pic)
Το επόμενο επεισόδιο της υπόθεσης με την εμπλοκή στους πλειστηριασμούς επιχειρηματικής οικογένειας της Β. Ελλάδας, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της ναυτιλίας, αναμένεται να παιχτεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για μια υπόθεση με διαδοχικές ανατροπές, που αφορά εντυπωσιακή έπαυλη στο Πανόραμα, αλλά μέχρι πρότινος και μια παραθαλάσσια εξοχική κατοικία στη Χαλκιδική.

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