Πλειστηριασμοί: Προς νέο σφυρί και με μειωμένη τιμή η εφοπλιστική έπαυλη στο Πανόραμα (pic)

Η επαναληπτική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο - Τα χαρακτηριστικά του εντυπωσιακού ακινήτου και πού τίθεται τώρα ο πήχης του ελάχιστου τιμήματος