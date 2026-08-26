Ένα πλοίο, δύο ημερολόγια: Η ιστορία του «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» (pics)

Το πρώτο και το τελευταίο ημερολόγιο του φορτηγού πλοίου πέρασαν στην αγκαλιά του Ναυτικού Μουσείου Χίου – Η συγκινητική δωρεά της οικογένειας Τάσσου Λω διασώζει τις μνήμες από ταξίδια, λιμάνια και ανθρώπους που έγραψαν τη δική τους ιστορία στις θάλασσες