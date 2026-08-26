Ένα πλοίο, δύο ημερολόγια: Η ιστορία του «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» (pics)
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Ένα πλοίο, δύο ημερολόγια: Η ιστορία του «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» (pics)

Το πρώτο και το τελευταίο ημερολόγιο του φορτηγού πλοίου πέρασαν στην αγκαλιά του Ναυτικού Μουσείου Χίου – Η συγκινητική δωρεά της οικογένειας Τάσσου Λω διασώζει τις μνήμες από ταξίδια, λιμάνια και ανθρώπους που έγραψαν τη δική τους ιστορία στις θάλασσες

Ένα πλοίο, δύο ημερολόγια: Η ιστορία του «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ» (pics)
Υπάρχουν αντικείμενα που η αξία τους δεν μετριέται σε χρήματα. Μικρά κομμάτια χαρτιού που κουβαλούν πάνω τους αλμύρα, ταξίδια, αγωνίες, λιμάνια και ανθρώπινες ιστορίες. Δύο τέτοια πολύτιμα τεκμήρια πέρασαν πρόσφατα την πόρτα του Ναυτικού Μουσείου Χίου, προκαλώντας ιδιαίτερη συγκίνηση.

Είναι το πρώτο και το τελευταίο ημερολόγιο του φορτηγού πλοίου «ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ». Δύο βιβλία που απέχουν μεταξύ τους είκοσι χρόνια και, όταν τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο, μοιάζουν να αφηγούνται ολόκληρη τη ζωή ενός πλοίου: από τα πρώτα του μίλια μέχρι το κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου στη θάλασσα.

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