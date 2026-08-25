Σοκολάτα από μπίρα και πρωτεΐνη από CO₂: Τι μαγειρεύουν στα εργαστήρια της Κοπεγχάγης

Κλείσιμο

Στην Κοπεγχάγη, επιστήμονες και μάγειρες προσπαθούν να απαντήσουν σε αυτά τα ερωτήματα όχι θεωρητικά, αλλά μέσα από πραγματικά τρόφιμα και ερευνητικά prototypes. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Spora, ένα ερευνητικό κέντρο τροφίμων που αναζητά νέες πρώτες ύλες εκεί όπου το σημερινό σύστημα τροφίμων βλέπει κυρίως παραπροϊόντα. Και θέτει έναν ακόμη όρο: ένα νέο τρόφιμο δεν αρκεί να είναι βιώσιμο ή θρεπτικό. Πρέπει να είναι και αρκετά νόστιμο ώστε να θέλουμε να το φάμε.Τι είναι το SporaΤο παγκόσμιο κέντρο έρευνας τροφίμων Spora ιδρύθηκε το 2023 στην Κοπεγχάγη από τον Rasmus Munk, τον επικεφαλής chef του κορυφαίου και πολυβραβευμένου εστιατορίου Alchemist στη Δανία, ως εξέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας που είχε ήδη αναπτυχθεί γύρω από το εστιατόριο. Ωστόσο, δεν πρόκειται για το εργαστήριο ενός εστιατορίου αλλά για κάτι πολύ μεγαλύτερο. Το Spora λειτουργεί ως ανεξάρτητο διεπιστημονικό κέντρο ερευνών και συνεργάζεται με πανεπιστήμια, επιστήμονες και επιχειρήσεις σε διαφορετικά ερευνητικά προγράμματα. Ένας από τους βασικούς άξονες της δουλειάς της είναι η αξιοποίηση των υλικών που προκύπτουν κατά την παραγωγή τροφίμων και ποτών. Πολλά χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές ή έχουν μικρότερη οικονομική αξία, παρότι μπορεί να περιέχουν πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, άμυλο και άλλα αξιοποιήσιμα συστατικά. Η ιδιαιτερότητα του Spora βρίσκεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη γαστρονομία. Ο μάγειρας δεν καλείται απλά στο τέλος να κάνει ένα νέο συστατικό πιο νόστιμο αλλά και χρήσιμο. Η γεύση, η υφή και η δυνατότητα ενός υλικού να μετατραπεί σε πραγματικό φαγητό εξετάζονται παράλληλα με την επιστημονική έρευνα.NOTCH: Η «σοκολάτα» που ξεκινά από την μπίραΤο πιο χειροπιαστό αποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι μέχρι σήμερα το NOTCH. Η ιδέα γεννήθηκε το 2019 στο εστιατόριο Alchemist όταν ο σεφ έφτιαξε μία «εναλλακτική σοκολάτα» για όσους δεν μπορούν να καταναλώσουν την πραγματική. Έτσι, λοιπόν, το νέο προϊόν μοιάζει με σοκολάτα, χρησιμοποιείται με παρόμοιο τρόπο, αλλά δεν περιέχει ούτε κακάο ούτε βούτυρο κακάο. Η πρώτη ύλη του είναι τα στερεά υπολείμματα βύνης και κριθαριού που μένουν μετά τη ζυθοποίηση της μπίρας. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα παραπροϊόντα της ζυθοποιίας και αξιοποιείται συνήθως ως ζωοτροφή. Στη Spora ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Το υλικό αποξηραίνεται και καβουρδίζεται και στη συνέχεια περνά από επεξεργασίες που παραπέμπουν στην παραγωγή σοκολάτας, όπως άλεση και θέρμανση (conching), πριν ακολουθήσει η αποκρυστάλλωση (tempering) και καλούπωμα. Στη σύνθεση προστίθενται φυτικά λιπαρά, ζάχαρη muscovado, βανίλια και άλλα συστατικά που διαμορφώνουν τη γεύση και την υφή.Το NOTCH δεν έμεινε στο εργαστήριο. Τον Δεκέμβριο του 2025 πέρασε για πρώτη φορά στο λιανεμπόριο, μέσα από συνεργασία με την Alma Madmarked στην Κοπεγχάγη. Κυκλοφόρησε αρχικά σε τρεις διαφορετικές μπάρες και ακολούθησαν και άλλες εφαρμογές. Σύμφωνα με την Alma, η πρώτη παραγωγή εξαντλήθηκε αμέσως και το ίδιο συνέβη με τη δεύτερη παραγωγή. Η διάθεσή του ολοκληρώθηκε την 1η Ιουνίου 2026, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών προχώρησε στην ανάπτυξη του επόμενου προϊόντος. Συνεπώς, το NOTCH δεν αποτελεί ακόμη μια μόνιμη νέα κατηγορία στο ράφι, ωστόσο είναι ένα τρανό παράδειγμα για ένα πιλοτικό food-tech projects που πέρασε από το prototype στον πραγματικό καταναλωτή, γεγονός που δύσκολα καταφέρνουν άλλα μεγαλεπήβολα έργα.Τι μπορεί να γίνει με ό,τι μένει από το κραμβέλαιο;Ένα δεύτερο ερευνητικό πεδίο της Spora ξεκινά για την πίτα ελαιοκράμβης (rapeseed press cake), ένα υλικό λιγότερο ελκυστικό σε σχέση με τη «σοκολάτα» αλλά πολλά υποσχόμενο για τη διατροφή του μέλλοντος. Όταν οι σπόροι ελαιοκράμβης πιέζονται για να παραχθεί κραμβέλαιο, παραμένει μια στερεή μάζα με σημαντική διατροφική αξία. Περιέχει περίπου 30-40% πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και ενδιαφέρον προφίλ αμινοξέων, αλλά σήμερα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο ως ζωοτροφή. Υπάρχουν λόγοι γι’ αυτό. Η ελαιοκράμβη περιέχει γλυκοσινολάτες, ενώ το press cake έχει γευστικές ιδιαιτερότητες, με πικράδα, στυφάδα και έντονες πικάντικες ή θειώδεις νότες. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, η Spora συμμετέχει σε μια πολύ ευρύτερη προσπάθεια αξιοποίησης του υλικού. Ερευνητές μελετούν από τη σύσταση του ίδιου του φυτού και την ασφάλεια μέχρι τα αισθητηριακά χαρακτηριστικά και την πιθανή αποδοχή των προϊόντων από τους καταναλωτές.Στη γαστρονομική πλευρά έχουν ήδη δημιουργηθεί διαφορετικά prototypes: καρυκεύματα (seasoning powders), προϊόντα ζύμωσης, burgers, αλείμματα και μπάρες ενέργειας. Στις αισθητηριακές δοκιμές των τελευταίων εμφανίστηκαν περιγραφές που παρέπεμπαν σε ψωμί σίκαλης, popcorn, λάχανο και μουστάρδα. Ωστόσο, όλα τα δείγματα δεν αποτελούν προϊόντα έτοιμα που είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν. Πριν λίγες ημέρες, μέσα στον Αύγουστο του 2026, ανακοινώθηκε η έναρξη του νέου μεταδιδακτορικού προγράμματος στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης με στόχο να επιταχύνει την αξιοποίηση του rapeseed press cake για ανθρώπινη κατανάλωση. Μέρος της εργασίας αφορά στη μείωση των γλυκοσινολατών, ενώ προβλέπεται και προετοιμασία για τη διαδικασία που απαιτείται για πιθανή έγκριση ως καινό τρόφιμο (novel food) στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ζητήματα όπως η τοξικολογία και η αλλεργιογονικότητα να πρέπει προηγουμένως να αξιολογηθούν. Βέβαια, η απόσταση ανάμεσα στο «μπορώ να το μαγειρέψω» και στο «μπορώ να το διαθέσω ως τρόφιμο» παραμένει μεγάλη και αυτή είναι μια σημαντική διάκριση σε όλη την έρευνα γύρω από τα τρόφιμα του μέλλοντος.Ένας μύκητας αναλαμβάνει τη δουλειάΣε μια άλλη κατεύθυνση, η Spora εξετάζει πώς η ζύμωση μπορεί να μετασχηματίσει φυτικά παραπροϊόντα σε νέες πρώτες ύλες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο μύκητας Neurospora intermedia, η χρήση του οποίου δεν αποτελεί εφεύρεση της σύγχρονης τεχνολογίας τροφίμων. Συνδέεται με το oncom, ένα παραδοσιακό ζυμωμένο τρόφιμο της Ινδονησίας και ένα ενδιαφέρον παλιό παράδειγμα αξιοποίησης υπολειμμάτων τροφίμων μέσω ζύμωσης. Το 2024, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια Berkeley, μαζί με τον σεφ Rasmus Munk και άλλους επιστήμονες δημοσίευσαν στο επιστημονικό περιοδικό Nature Microbiology μελέτη για τη χρήση του N. intermedia σε φυτικά side-streams. Για την έρευνα εξετάστηκαν περίπου 30 διαφορετικά υποστρώματα. Ο μύκητας μπορεί να μεταβολίζει συστατικά όπως είναι η πηκτίνη και η κυτταρίνη και, μέσα από τη ζύμωση, να αλλάζει όχι μόνο τη δομή του αρχικού υλικού αλλά και το αρωματικό και γευστικό του προφίλ. Στο εστιατόριο Alchemist η τεχνική δοκιμάστηκε ακόμη και σε χυλό ρυζιού, στον οποίο η ζύμωση δημιούργησε περισσότερο φρουτώδη και γλυκά αρώματα. Εδώ η λογική της δημιουργικής ανακύκλωσης γίνεται πιο σύνθετη γιατί το υπόλειμμα δεν ενσωματώνεται μόνο σε ένα καινούργιο προϊόν αλλά μετασχηματίζεται βιολογικά σε κάτι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό.Από το CO₂ στο πιάτο;