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Χρηματιστήριο: Ανανεώνει τα υψηλά 17 ετών και κοιτάζει προς τις 2.650 μονάδες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών Γενικός Δείκτης

Χρηματιστήριο: Ανανεώνει τα υψηλά 17 ετών και κοιτάζει προς τις 2.650 μονάδες

Στο επίκεντρο η Motor Oil, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα μετά τη λήξη της συνεδρίασης - Μεγάλα πακέτα στη Metlen - «Κόβει» μέρισμα η ΕΥΑΘ

Χρηματιστήριο: Ανανεώνει τα υψηλά 17 ετών και κοιτάζει προς τις 2.650 μονάδες
Αριστοτέλης Παππάς
Σε επιλεκτικές τοποθετήσεις αναλώνονται οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο, διατηρώντας μια επιφυλακτική αλλά ελαφρώς θετική στάση στην έναρξη των σημερινών συναλλαγών. Η Αθήνα δείχνει να επηρεάζεται άμεσα από το κλίμα στις διεθνείς αγορές, όπου η διάθεση για ανάληψη ρίσκου ενισχύεται μεν, αλλά παραμένει συγκρατημένη.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (25/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,46% και διαπραγματεύεται στις 2.644,22 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.638,60 (χαμηλό ημέρας) και των 2.647,09 μονάδων (υψηλό ημέρας). Σε τεχνικό επίπεδο, η παραμονή του ΓΔ πάνω από το όριο των 2.630 μονάδων διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο για μία νέα δοκιμή προσέγγισης της «ζώνης» των 2.650 μονάδων και την κατάκτηση νέων υψηλών 17ετίας (Νοέμβριος 2009).

Βασική αιτία για τη νευρικότητα στο εξωτερικό αποτελούν οι νέες εξελίξεις στο γεωπολιτικό πεδίο, μετά τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για επέκταση των δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν στο πλαίσιο της «οικονομικής D-Day». Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί έως τώρα δεν υποδηλώνουν ουσιαστική κλιμάκωση, η αβεβαιότητα παραμένει αισθητή.

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Αριστοτέλης Παππάς
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