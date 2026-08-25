Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ 17ετίας με «όχημα» το rotation - Κέρδη άνω του 25% φέτος
Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ 17ετίας με «όχημα» το rotation - Κέρδη άνω του 25% φέτος
Πάνω από τις 2.650 μονάδες ο Γενικός Δείκτης για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009 - Σε νέο υψηλό 11 ετών οι τράπεζες - Ράλι για ΔΕΗ, Allwyn και Cenergy - Διόρθωσαν τα διυλιστήρια
Σε τροχιά κατάκτησης νέων κορυφών διατηρείται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έκλεισε πάνω από τις 2.650 μονάδες για πρώτη φορά έπειτα από 17 χρόνια. Η εναλλαγή των μετοχών που πρωταγωνιστούν στο ταμπλό (rotation) αποτέλεσε το βασικό συστατικό προκειμένου να επιτευχθεί η νέα υπέρβαση.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (25/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 21,36 μονάδες ή +0,81% και έκλεισε στις 2.653,53 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.638,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.660,32 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα εντοπίζονται στις 2.659,40 (11 Νοεμβρίου 2009) και τις 2.688,49 μονάδες (9 Νοεμβρίου 2009). Κέρδη +3,26% σημειώνει το ΧΑ εντός του Αυγούστου, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +25,12%.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της ανοδικής προσπάθειας, με τον κλαδικό δείκτη να αγγίζει τις 3.100 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Ρεκόρ 11ετίας για τη Eurobank που έπιασε τα 4,6 ευρώ, ενώ τις υψηλές «πτήσεις» συνέχισαν η CrediaBank και η Optima bank. Στα blue chips ήταν η σειρά της ΔΕΗ και της Cenergy να πρωταγωνιστήσουν, φτάνοντας αμφότερες πέριξ των 23 ευρώ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Allwyn. Από την άλλη μεριά, τα διυλιστήρια διόρθωσαν από τα διαδοχικά ρεκόρ, με την HELLENiQ ENERGY και τη Motor Oil να κλείνουν σε έντονα πτωτικό έδαφος.
Ταυτόχρονα, το διεθνές επενδυτικό κοινό τηρεί στάση αναμονής εν όψει των κρίσιμων οικονομικών ανακοινώσεων στις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στη δημοσιοποίηση της έκθεσης για τον πληθωρισμό την Τετάρτη, όσο και στα εταιρικά αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένονται την ίδια ημέρα και ενδέχεται να επηρεάσουν καταλυτικά τον τεχνολογικό κλάδο. Παράλληλα, οι επίμονα υψηλές τιμές στον τομέα της ενέργειας και οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντείνουν την προσοχή, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται για την ομιλία του επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.
Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκει στηρίγματα στις επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις (stock picking), με επίκεντρο τους κλάδους των τραπεζών, της ενέργειας, των υποδομών και τις εταιρείες που διαθέτουν ισχυρούς καταλύτες. Θετικά λειτουργεί η προσδοκία για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές στις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και οι τοποθετήσεις θέσεων εν όψει της ένταξης της Motor Oil στον δείκτη MSCI.
Η MOH βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς ανακοινώνει τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Τέλος, η μετοχή της ΕΥΑΘ διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,0746 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,07087 ευρώ ανά μετοχή).
Πηγή: Newmoney.gr
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (25/8) ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 21,36 μονάδες ή +0,81% και έκλεισε στις 2.653,53 μονάδες. Σε περίπου 22 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.638,60 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.660,32 μονάδες. Τα αμέσως επόμενα καλύτερα κλεισίματα εντοπίζονται στις 2.659,40 (11 Νοεμβρίου 2009) και τις 2.688,49 μονάδες (9 Νοεμβρίου 2009). Κέρδη +3,26% σημειώνει το ΧΑ εντός του Αυγούστου, ενώ φέτος «τρέχει» με ρυθμό +25,12%.
Οι τράπεζες ηγήθηκαν της ανοδικής προσπάθειας, με τον κλαδικό δείκτη να αγγίζει τις 3.100 μονάδες για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2015. Ρεκόρ 11ετίας για τη Eurobank που έπιασε τα 4,6 ευρώ, ενώ τις υψηλές «πτήσεις» συνέχισαν η CrediaBank και η Optima bank. Στα blue chips ήταν η σειρά της ΔΕΗ και της Cenergy να πρωταγωνιστήσουν, φτάνοντας αμφότερες πέριξ των 23 ευρώ. Ισχυρή άνοδο κατέγραψε και η Allwyn. Από την άλλη μεριά, τα διυλιστήρια διόρθωσαν από τα διαδοχικά ρεκόρ, με την HELLENiQ ENERGY και τη Motor Oil να κλείνουν σε έντονα πτωτικό έδαφος.
«Ασπίδα» το stock picking για το ΧΑΝευρικότητα επικρατεί στις διεθνείς αγορές λόγω των νέων εξελίξεων στο γεωπολιτικό πεδίο, μετά τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης Τραμπ για επέκταση των δευτερογενών κυρώσεων σε χώρες που διατηρούν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν στο πλαίσιο της «οικονομικής D-Day». Παρά το γεγονός ότι τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί έως τώρα δεν υποδηλώνουν ουσιαστική κλιμάκωση, η αβεβαιότητα παραμένει αισθητή.
Ταυτόχρονα, το διεθνές επενδυτικό κοινό τηρεί στάση αναμονής εν όψει των κρίσιμων οικονομικών ανακοινώσεων στις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον στρέφεται τόσο στη δημοσιοποίηση της έκθεσης για τον πληθωρισμό την Τετάρτη, όσο και στα εταιρικά αποτελέσματα της Nvidia, τα οποία αναμένονται την ίδια ημέρα και ενδέχεται να επηρεάσουν καταλυτικά τον τεχνολογικό κλάδο. Παράλληλα, οι επίμονα υψηλές τιμές στον τομέα της ενέργειας και οι πιέσεις στις τεχνολογικές μετοχές εντείνουν την προσοχή, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται για την ομιλία του επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς στο συμπόσιο του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.
Παρά τις εξωτερικές πιέσεις, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκει στηρίγματα στις επιλεκτικές αγοραστικές κινήσεις (stock picking), με επίκεντρο τους κλάδους των τραπεζών, της ενέργειας, των υποδομών και τις εταιρείες που διαθέτουν ισχυρούς καταλύτες. Θετικά λειτουργεί η προσδοκία για την αναβάθμιση στις ανεπτυγμένες αγορές στις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και οι τοποθετήσεις θέσεων εν όψει της ένταξης της Motor Oil στον δείκτη MSCI.
Η MOH βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς ανακοινώνει τα αποτελέσματα β’ τριμήνου και α’ εξαμήνου μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Τέλος, η μετοχή της ΕΥΑΘ διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,0746 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,07087 ευρώ ανά μετοχή).
Πηγή: Newmoney.gr
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