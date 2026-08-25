Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ 17ετίας με «όχημα» το rotation - Κέρδη άνω του 25% φέτος

Πάνω από τις 2.650 μονάδες ο Γενικός Δείκτης για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2009 - Σε νέο υψηλό 11 ετών οι τράπεζες - Ράλι για ΔΕΗ, Allwyn και Cenergy - Διόρθωσαν τα διυλιστήρια