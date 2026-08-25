Στενά του Ορμούζ: Σε 24 ώρες πέρασαν μόλις δύο tankers - Νέο χαμηλό τριμήνου στις διελεύσεις

Ένα VLCC και ένα VLGC ήταν τα μοναδικά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων που πέρασαν τη Δευτέρα προς τον Περσικό Κόλπο – Το «σκοτεινό» κομμάτι της κίνησης και τα 5 εκατ. βαρέλια που δεν καταγράφονται πλήρως από το AIS