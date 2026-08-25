UBS για ελληνικές τράπεζες: Γιατί βλέπει νέο γύρο re-rating και υψηλότερες διανομές – Οι τιμές στόχοι
UBS για ελληνικές τράπεζες: Γιατί βλέπει νέο γύρο re-rating και υψηλότερες διανομές – Οι τιμές στόχοι
Σύσταση «buy» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με περιθώριο ανόδου έως 18,8% - Βασικός καταλύτης για την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας αποτελεί η στρατηγική αξιοποίηση των κεφαλαίων μέσω στοχευμένων εξαγορών
Σε πρωταγωνιστική θέση για τον τραπεζικό κλάδο της Ευρώπης κατατάσσει η UBS τις ελληνικές συστημικές τράπεζες, δίνοντας ισχυρή σύσταση «αγοράς» (buy) και για τους τέσσερις ομίλους, ενώ βλέπει περιθώρια για επαναξιολόγηση (re-rating) των μετοχών.
Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους από τη μακροοικονομική ανάκαμψη της χώρας, ενώ η αποτελεσματική αξιοποίηση και διοχέτευση των κεφαλαίων τους «ξεκλειδώνει» σημαντική υπεραξία. Παρά την ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και διαμορφώνονται με σαφή υποτίμηση (discount) σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τράπεζες.
Ως επόμενος καταλύτης για τη διαμόρφωση ανώτερων αποδόσεων (ROTE) αναγνωρίζεται η στρατηγική ανάπτυξης των κεφαλαίων, η οποία συνδυάζει συμπληρωματικές εξαγορές (bolt-on acquisitions) και αυξημένες χρηματικές διανομές προς τους μετόχους. Παράλληλα, τα θεμελιώδη μεγέθη εμφανίζονται ισχυρά.
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Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν τους βασικούς ωφελημένους από τη μακροοικονομική ανάκαμψη της χώρας, ενώ η αποτελεσματική αξιοποίηση και διοχέτευση των κεφαλαίων τους «ξεκλειδώνει» σημαντική υπεραξία. Παρά την ανάκαμψη των τιμών από τα χαμηλά που προκάλεσε η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και διαμορφώνονται με σαφή υποτίμηση (discount) σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς τράπεζες.
Ως επόμενος καταλύτης για τη διαμόρφωση ανώτερων αποδόσεων (ROTE) αναγνωρίζεται η στρατηγική ανάπτυξης των κεφαλαίων, η οποία συνδυάζει συμπληρωματικές εξαγορές (bolt-on acquisitions) και αυξημένες χρηματικές διανομές προς τους μετόχους. Παράλληλα, τα θεμελιώδη μεγέθη εμφανίζονται ισχυρά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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