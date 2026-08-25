UBS για ελληνικές τράπεζες: Γιατί βλέπει νέο γύρο re-rating και υψηλότερες διανομές – Οι τιμές στόχοι

Σύσταση «buy» και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες με περιθώριο ανόδου έως 18,8% - Βασικός καταλύτης για την περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας αποτελεί η στρατηγική αξιοποίηση των κεφαλαίων μέσω στοχευμένων εξαγορών