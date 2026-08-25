ΕΛΣΤΑΤ: Τουρισμός δύο ταχυτήτων το β’ τρίμηνο – Ανοδος στα καταλύματα, φρένο στην εστίαση

Αύξηση 6,1% για τα καταλύματα, στα 3,3 δισ. ευρώ ο τζίρος - Μείωση 2,5% για τις υπηρεσίες εστίασης, με τον κύκλο εργασιών στα 3,16 δισ. ευρώ - Στα καταλύματα την υψηλότερη αύξηση κατέγραψε η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης - Στον κλάδο της εστίασης η μεγαλύτερη υποχώρηση τζίρου παρατηρήθηκε στην Αχαΐα