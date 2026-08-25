Spitogatos: Ανοδικά οι τιμές κατοικιών στα ελληνικά νησιά – Πρωταγωνιστούν Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Η εικόνα της αγοράς κατοικίας το δεύτερο τρίμηνο του 2026 - Ανοδικές τάσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στα νησιά, με σημαντικές ετήσιες αυξήσεις σε επιμέρους προορισμούς των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων