Spitogatos: Ανοδικά οι τιμές κατοικιών στα ελληνικά νησιά – Πρωταγωνιστούν Δωδεκάνησα και Κυκλάδες
Spitogatos: Ανοδικά οι τιμές κατοικιών στα ελληνικά νησιά – Πρωταγωνιστούν Δωδεκάνησα και Κυκλάδες
Η εικόνα της αγοράς κατοικίας το δεύτερο τρίμηνο του 2026 - Ανοδικές τάσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στα νησιά, με σημαντικές ετήσιες αυξήσεις σε επιμέρους προορισμούς των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων
Τα ελληνικά νησιά αποτελούν διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς τόσο για τους Έλληνες όσο και για επισκέπτες από όλο τον κόσμο, συγκεντρώνοντας παράλληλα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στην αγορά κατοικίας.
Η ποικιλομορφία των νησιωτικών συμπλεγμάτων αντικατοπτρίζεται και στην αγορά κατοικίας, με τις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και το 2ο τρίμηνο του 2026. Ο Spitogatos και το Spitogatos Insights ανέλυσαν την εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά, αλλά και τις επιμέρους τάσεις που καταγράφονται στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς.
Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών από το εξωτερικό στρέφεται κυρίως προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Χανίων, Κέρκυρας και Ηρακλείου. Αντίστοιχα, στην εγχώρια ζήτηση, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Ηρακλείου, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, η Π.Ε. Χανίων και τα Δωδεκάνησα.
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Η ποικιλομορφία των νησιωτικών συμπλεγμάτων αντικατοπτρίζεται και στην αγορά κατοικίας, με τις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης να συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και το 2ο τρίμηνο του 2026. Ο Spitogatos και το Spitogatos Insights ανέλυσαν την εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά, αλλά και τις επιμέρους τάσεις που καταγράφονται στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς.
Διαχρονική εξέλιξη των ζητούμενων τιμών στα νησιάΗ ανοδική πορεία των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά συνεχίζεται και το 2026. Κατά το 2ο τρίμηνο του έτους, στα Νησιά του Αιγαίου η ΜΖΤ πώλησης διαμορφώθηκε στις 2.941 €/τ.μ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%. Στα Νησιά του Ιονίου, η ΜΖΤ ανήλθε στις 2.531 €/τ.μ., επίσης αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, ενώ στην Κρήτη διαμορφώθηκε στις 2.250 €/τ.μ., σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των παραπάνω γεωγραφικών ενοτήτων κατά 6,9%. Σε βάθος πενταετίας, η εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών είναι ακόμη πιο έντονη. Από το 2ο τρίμηνο του 2021 έως το 2ο τρίμηνο του 2026, η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Κρήτη αυξήθηκε κατά 50%.
Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση για κατοικίες προς πώληση στα ελληνικά νησιά κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών από το εξωτερικό στρέφεται κυρίως προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Χανίων, Κέρκυρας και Ηρακλείου. Αντίστοιχα, στην εγχώρια ζήτηση, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Ηρακλείου, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, η Π.Ε. Χανίων και τα Δωδεκάνησα.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε πίνακες στο newmoney.gr
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