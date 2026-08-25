Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα: Γιατί ανέβηκαν οι αποδόσεις και τι φοβούνται οι αγορές
Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα: Γιατί ανέβηκαν οι αποδόσεις και τι φοβούνται οι αγορές
Οι διεθνείς αγορές ομολόγων εισέρχονται σε νέα εποχή υψηλότερων αποδόσεων, καθώς τεράστια κρατικά χρέη, επίμονος πληθωρισμός, ακριβό πετρέλαιο και επενδύσεις στην AI αυξάνουν τον ανταγωνισμό για κεφάλαια και πιέζουν κυβερνήσεις και αγορές
Μια βαθιά αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη στην αγορά που αποτελεί τη βάση ολόκληρου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία έως τη Βρετανία, τη Γαλλία και την Ιαπωνία, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων κινούνται στα υψηλότερα επίπεδα πολλών ετών ή ακόμη και δεκαετιών, στέλνοντας το μήνυμα ότι το κόστος του χρήματος δύσκολα θα επιστρέψει σύντομα στα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας.
Το sell-off έχει διεθνείς διαστάσεις, σύμφωνα με το Reuters. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς Treasury έφθασε έως το 5,34%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ το 10ετές κινείται κοντά στο 4,6%, με το 5% να αποτελεί πλέον κρίσιμο ψυχολογικό όριο. Στη Γερμανία, το 30ετές Bund έχει προσεγγίσει το 3,8%, στη Γαλλία οι αντίστοιχοι τίτλοι βρίσκονται κοντά στο 4,9%, στη Βρετανία γύρω στο 5,9% και στην Ιαπωνία το 30ετές έχει ξεπεράσει το 4%.
Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία διακύμανση των αγορών. Πίσω της βρίσκεται ένας συνδυασμός διογκούμενων κρατικών χρεών, επίμονης πληθωριστικής αβεβαιότητας, υψηλών τιμών ενέργειας και τεράστιων αναγκών χρηματοδότησης για την τεχνητή νοημοσύνη.
Και αυτή τη φορά, οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη αμοιβή για να δεσμεύσουν τα χρήματά τους για 10, 20 ή 30 χρόνια.
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Το sell-off έχει διεθνείς διαστάσεις, σύμφωνα με το Reuters. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς Treasury έφθασε έως το 5,34%, στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, ενώ το 10ετές κινείται κοντά στο 4,6%, με το 5% να αποτελεί πλέον κρίσιμο ψυχολογικό όριο. Στη Γερμανία, το 30ετές Bund έχει προσεγγίσει το 3,8%, στη Γαλλία οι αντίστοιχοι τίτλοι βρίσκονται κοντά στο 4,9%, στη Βρετανία γύρω στο 5,9% και στην Ιαπωνία το 30ετές έχει ξεπεράσει το 4%.
Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί απλώς ακόμη μία διακύμανση των αγορών. Πίσω της βρίσκεται ένας συνδυασμός διογκούμενων κρατικών χρεών, επίμονης πληθωριστικής αβεβαιότητας, υψηλών τιμών ενέργειας και τεράστιων αναγκών χρηματοδότησης για την τεχνητή νοημοσύνη.
Και αυτή τη φορά, οι επενδυτές ζητούν μεγαλύτερη αμοιβή για να δεσμεύσουν τα χρήματά τους για 10, 20 ή 30 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες στο Newmoney.gr
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