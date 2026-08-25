Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα: Γιατί ανέβηκαν οι αποδόσεις και τι φοβούνται οι αγορές

Οι διεθνείς αγορές ομολόγων εισέρχονται σε νέα εποχή υψηλότερων αποδόσεων, καθώς τεράστια κρατικά χρέη, επίμονος πληθωρισμός, ακριβό πετρέλαιο και επενδύσεις στην AI αυξάνουν τον ανταγωνισμό για κεφάλαια και πιέζουν κυβερνήσεις και αγορές