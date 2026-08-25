Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της ΕΕ – Η κούρσα των 367 οροσήμων και το στοίχημα «χωρίς απώλειες»
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της ΕΕ – Η κούρσα των 367 οροσήμων και το στοίχημα «χωρίς απώλειες»
Με το βλέμμα στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και στη ΔΕΘ κινείται η κυβέρνηση, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα τελευταία ορόσημα, η οικονομική πολιτική, η ακρίβεια και η ενέργεια
Η τελευταία κούρσα του Ταμείου Ανάκαμψης και το οικονομικό σκέλος της διαδρομής προς τη ΔΕΘ κυριάρχησαν στη συζήτηση όταν έφυγαν οι κάμερες από την πρώτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις θερινές διακοπές.
Στις οθόνες εμφανίστηκαν μάλιστα δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το ελληνικό σχέδιο από την αφετηρία του. Θόδωρος Σκυλακάκης και Αλέξης Πατέλης συνδέθηκαν διαδικτυακά, έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.
Από τα 367 ορόσημα απομένουν περίπου 20 εκκρεμότητες και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της ΕΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να μάθει πώς προχωρούν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά έθεσε και ένα δεύτερο, περισσότερο πολιτικό ερώτημα: πώς το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς θα περάσει στον κόσμο.
Η τελική ευθεία έχει πλέον διαφορετικό στοίχημα: ποια χώρα θα καταφέρει να κλείσει το πρόγραμμα χωρίς απώλειες. Με την ολοκλήρωσή του σχεδιάζεται και συνέντευξη Τύπου για τον συνολικό απολογισμό.
Στον απολογισμό μπήκε και η μεγάλη εικόνα: τα 36 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις που εξασφάλισε η Ελλάδα το 2020, το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ.
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αξιοποίηση των πόρων με την καλύτερη πορεία του ελληνικού ΑΕΠ έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τη σημαντική πρόοδο στις επενδύσεις, σε μια περίοδο που σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες αυτές υποχώρησαν. Στο ίδιο αποτύπωμα εντάσσονται μεταρρυθμίσεις και έργα, από την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και το Κτηματολόγιο έως τις ΑΠΕ, τις μεταφορές και τις προληπτικές εξετάσεις.
Στις οθόνες εμφανίστηκαν μάλιστα δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το ελληνικό σχέδιο από την αφετηρία του. Θόδωρος Σκυλακάκης και Αλέξης Πατέλης συνδέθηκαν διαδικτυακά, έχοντας διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.
Από τα 367 ορόσημα απομένουν περίπου 20 εκκρεμότητες και η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα της ΕΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να μάθει πώς προχωρούν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά έθεσε και ένα δεύτερο, περισσότερο πολιτικό ερώτημα: πώς το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς θα περάσει στον κόσμο.
Η τελική ευθεία έχει πλέον διαφορετικό στοίχημα: ποια χώρα θα καταφέρει να κλείσει το πρόγραμμα χωρίς απώλειες. Με την ολοκλήρωσή του σχεδιάζεται και συνέντευξη Τύπου για τον συνολικό απολογισμό.
«Σπουδαία δουλειά»Στο περιθώριο της συνεδρίασης ακολούθησε τετ-α-τετ του πρωθυπουργού με τον Νίκο Παπαθανάση. «Σπουδαία δουλειά», φέρεται να σχολίασε ο κ. Μητσοτάκης για την εικόνα που παρουσιάστηκε, βλέποντας στην πορεία του Ταμείου «ένα από τα δείγματα πως η διοίκηση έμαθε να λειτουργεί βάζοντας στόχους και χρονοδιαγράμματα».
Στον απολογισμό μπήκε και η μεγάλη εικόνα: τα 36 δισ. ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις που εξασφάλισε η Ελλάδα το 2020, το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ.
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αξιοποίηση των πόρων με την καλύτερη πορεία του ελληνικού ΑΕΠ έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου και τη σημαντική πρόοδο στις επενδύσεις, σε μια περίοδο που σε αρκετές ευρωπαϊκές οικονομίες αυτές υποχώρησαν. Στο ίδιο αποτύπωμα εντάσσονται μεταρρυθμίσεις και έργα, από την ψηφιοποίηση του Δημοσίου και το Κτηματολόγιο έως τις ΑΠΕ, τις μεταφορές και τις προληπτικές εξετάσεις.
Από το φίνις του Ταμείου στη ΔΕΘ
Το κλείσιμο του Ταμείου συμπίπτει με το άνοιγμα του επόμενου οικονομικού κύκλου. Στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη έως το 2030.
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