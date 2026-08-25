Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στην πρώτη πεντάδα της ΕΕ – Η κούρσα των 367 οροσήμων και το στοίχημα «χωρίς απώλειες»

Με το βλέμμα στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και στη ΔΕΘ κινείται η κυβέρνηση, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τα τελευταία ορόσημα, η οικονομική πολιτική, η ακρίβεια και η ενέργεια