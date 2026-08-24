Πετρέλαιο: «Φρένο» στο ράλι μετά τις νέες κινήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν - Στα $92,17 το Brent
Πετρέλαιο: «Φρένο» στο ράλι μετά τις νέες κινήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν - Στα $92,17 το Brent
Σε πτωτική τροχιά επέστρεψε το πετρέλαιο μετά το πρόσφατο ράλι καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τις νέες κινήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν
Οι τιμές του αργού πετρελαίου έκλεισαν με απώλειες άνω του 2% τη Δευτέρα, βάζοντας τέλος στο πρόσφατο ανοδικό σερί, καθώς οι επενδυτές κατοχύρωσαν κέρδη και αξιολόγησαν τις ανακοινώσεις της Ουάσινγκτον για τη νέα εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν.
Το Brent υποχώρησε κατά 2,22 δολάρια ή 2,35%, στα 92,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έκλεισε στα 85,01 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,05 δολαρίων ή περίπου 2,35%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του Brent σε περίπου τρεις εβδομάδες.
Η υποχώρηση ήρθε μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, το Brent είχε ενισχυθεί κατά 6,39% και το WTI κατά 5,66%, καθώς το αδιέξοδο στις επαφές ΗΠΑ-Ιράν και οι περιορισμένες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ είχαν ενισχύσει τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά.
Η «οικονομική επίθεση» των ΗΠΑ
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι ανακοινώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος παρουσίασε μια νέα εκστρατεία με στόχο την περαιτέρω απομόνωση του Ιράν από την παγκόσμια οικονομία.
Η Ουάσινγκτον απείλησε με ευρύτερες κυρώσεις χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη, εστιάζοντας σε πέντε κρίσιμους τομείς: ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, χρυσό, τεχνολογία, αεροπορία και ναυτιλία. Παράλληλα, επιβλήθηκαν νέες κυρώσεις σε περίπου 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν.
Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενεργοποίησε άμεσα τις σαρωτικές δευτερογενείς κυρώσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν χώρες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη.
Ο Μπέσεντ εξήγησε ότι οι ΗΠΑ επιλέγουν αρχικά να δώσουν στους εμπλεκόμενους ένα σαφώς καθορισμένο χρονικό περιθώριο για να περιορίσουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι στη συνέχεια η Ουάσινγκτον θα μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Μεγάλες κινεζικές οντότητες δεν βρέθηκαν στο πρώτο κύμα των νέων μέτρων, παρά το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί τον σημαντικότερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.
Η εξέλιξη περιόρισε μέρος του γεωπολιτικού premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές τις προηγούμενες ημέρες, καθώς τα άμεσα μέτρα αποδείχθηκαν ηπιότερα από το σενάριο μιας άμεσης και γενικευμένης εφαρμογής δευτερογενών κυρώσεων που φοβόταν η αγορά.
Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
Παρά την πτώση των τιμών, οι κίνδυνοι για την προσφορά παραμένουν αυξημένοι λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ναυσιπλοΐας που επικαλείται το Reuters, λιγότερα από 20 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, καθώς οι περιορισμοί στην κυκλοφορία εξακολουθούν να επηρεάζουν τη βασική ενεργειακή αρτηρία.
Παρά τις δυσκολίες, πετρέλαιο εξακολουθεί να περνά από την περιοχή. Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε ότι η εταιρεία μεταφέρει επικερδώς φορτία μέσω των Στενών, καθώς οι μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρουν οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου υπερκαλύπτουν το αυξημένο κόστος μεταφοράς.
Παράλληλα, η ιρακινή SOMO και η QatarEnergy έχουν προσφέρει φορτία αργού προς φόρτωση εντός των Στενών.
Γιατί το Brent παραμένει κοντά στα $90 και όχι στα $120-$150
Η συνέχιση αυτών των ροών θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι τιμές δεν έχουν εκτοξευθεί πολύ υψηλότερα.
Όπως επισήμανε ο αναλυτής της SEB Μπιάρνε Σίλντροπ, το γεγονός ότι το Brent βρίσκεται κοντά στα 90 δολάρια και όχι στην περιοχή των 120-150 δολαρίων το βαρέλι αποτελεί ένδειξη ότι εξακολουθούν να διοχετεύονται στην αγορά σημαντικές ποσότητες πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο.
Το κρίσιμο σημείο καμπής, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να προκύψει εάν το Ιράν επιχειρούσε να κλείσει πλήρως τα Στενά χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones.
Η Morgan Stanley, πάντως, έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το Brent, εκτιμώντας ότι η τιμή του θα μπορούσε να κορυφωθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι κατά το τέταρτο τρίμηνο.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται δεύτερη αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα.
Μετά το κλείσιμο της Δευτέρας, το βασικό ερώτημα για την αγορά μετατοπίζεται πλέον από τις εξαγγελίες στις πρακτικές συνέπειες της νέας αμερικανικής στρατηγικής: πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν οι δευτερογενείς κυρώσεις, ποιες χώρες θα βρεθούν στο στόχαστρο και, κυρίως, πώς θα αντιδράσει η Τεχεράνη και τι θα σημαίνει αυτό για τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
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Το Brent υποχώρησε κατά 2,22 δολάρια ή 2,35%, στα 92,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) έκλεισε στα 85,01 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,05 δολαρίων ή περίπου 2,35%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση του Brent σε περίπου τρεις εβδομάδες.
Η υποχώρηση ήρθε μετά από δύο συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου. Μόνο την προηγούμενη εβδομάδα, το Brent είχε ενισχυθεί κατά 6,39% και το WTI κατά 5,66%, καθώς το αδιέξοδο στις επαφές ΗΠΑ-Ιράν και οι περιορισμένες ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ είχαν ενισχύσει τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά.
Η «οικονομική επίθεση» των ΗΠΑ
Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκαν οι ανακοινώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος παρουσίασε μια νέα εκστρατεία με στόχο την περαιτέρω απομόνωση του Ιράν από την παγκόσμια οικονομία.
Η Ουάσινγκτον απείλησε με ευρύτερες κυρώσεις χώρες και επιχειρήσεις που εξακολουθούν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη, εστιάζοντας σε πέντε κρίσιμους τομείς: ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, χρυσό, τεχνολογία, αεροπορία και ναυτιλία. Παράλληλα, επιβλήθηκαν νέες κυρώσεις σε περίπου 60 πρόσωπα, οντότητες και πλοία που συνδέονται με το Ιράν.
Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενεργοποίησε άμεσα τις σαρωτικές δευτερογενείς κυρώσεις που θα μπορούσαν να πλήξουν χώρες και μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη.
Ο Μπέσεντ εξήγησε ότι οι ΗΠΑ επιλέγουν αρχικά να δώσουν στους εμπλεκόμενους ένα σαφώς καθορισμένο χρονικό περιθώριο για να περιορίσουν τις συναλλαγές τους με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι στη συνέχεια η Ουάσινγκτον θα μπορεί να κινηθεί γρήγορα. Μεγάλες κινεζικές οντότητες δεν βρέθηκαν στο πρώτο κύμα των νέων μέτρων, παρά το γεγονός ότι η Κίνα αποτελεί τον σημαντικότερο αγοραστή ιρανικού πετρελαίου.
Η εξέλιξη περιόρισε μέρος του γεωπολιτικού premium που είχε ενσωματωθεί στις τιμές τις προηγούμενες ημέρες, καθώς τα άμεσα μέτρα αποδείχθηκαν ηπιότερα από το σενάριο μιας άμεσης και γενικευμένης εφαρμογής δευτερογενών κυρώσεων που φοβόταν η αγορά.
Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ
Παρά την πτώση των τιμών, οι κίνδυνοι για την προσφορά παραμένουν αυξημένοι λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ, από όπου πριν από τον πόλεμο περνούσε περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων ροών πετρελαίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ναυσιπλοΐας που επικαλείται το Reuters, λιγότερα από 20 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το Σαββατοκύριακο, καθώς οι περιορισμοί στην κυκλοφορία εξακολουθούν να επηρεάζουν τη βασική ενεργειακή αρτηρία.
Παρά τις δυσκολίες, πετρέλαιο εξακολουθεί να περνά από την περιοχή. Ο διευθύνων σύμβουλος της TotalEnergies, Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε ότι η εταιρεία μεταφέρει επικερδώς φορτία μέσω των Στενών, καθώς οι μεγάλες εκπτώσεις που προσφέρουν οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου υπερκαλύπτουν το αυξημένο κόστος μεταφοράς.
Παράλληλα, η ιρακινή SOMO και η QatarEnergy έχουν προσφέρει φορτία αργού προς φόρτωση εντός των Στενών.
Γιατί το Brent παραμένει κοντά στα $90 και όχι στα $120-$150
Η συνέχιση αυτών των ροών θεωρείται ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι τιμές δεν έχουν εκτοξευθεί πολύ υψηλότερα.
Όπως επισήμανε ο αναλυτής της SEB Μπιάρνε Σίλντροπ, το γεγονός ότι το Brent βρίσκεται κοντά στα 90 δολάρια και όχι στην περιοχή των 120-150 δολαρίων το βαρέλι αποτελεί ένδειξη ότι εξακολουθούν να διοχετεύονται στην αγορά σημαντικές ποσότητες πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο.
Το κρίσιμο σημείο καμπής, σύμφωνα με τον ίδιο, θα μπορούσε να προκύψει εάν το Ιράν επιχειρούσε να κλείσει πλήρως τα Στενά χρησιμοποιώντας πυραύλους και drones.
Η Morgan Stanley, πάντως, έχει αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για το Brent, εκτιμώντας ότι η τιμή του θα μπορούσε να κορυφωθεί στα 100 δολάρια το βαρέλι κατά το τέταρτο τρίμηνο.
Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται δεύτερη αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα.
Μετά το κλείσιμο της Δευτέρας, το βασικό ερώτημα για την αγορά μετατοπίζεται πλέον από τις εξαγγελίες στις πρακτικές συνέπειες της νέας αμερικανικής στρατηγικής: πόσο γρήγορα θα εφαρμοστούν οι δευτερογενείς κυρώσεις, ποιες χώρες θα βρεθούν στο στόχαστρο και, κυρίως, πώς θα αντιδράσει η Τεχεράνη και τι θα σημαίνει αυτό για τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ.
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