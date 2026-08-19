Κατοικία: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα ελληνικά νησιά – «Πρωταθλήτρια» η Κρήτη με +50% στην πενταετία
Κατοικία: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα ελληνικά νησιά – «Πρωταθλήτρια» η Κρήτη με +50% στην πενταετία
Η μέση ζητούμενη τιμή στην Κρήτη είναι τώρα στα 2.250 ευρώ ανά τ.μ. από 1.500 ευρώ ανά τ.μ. το 2021 - Στα νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης έφθασε εφέτος τα 2.941 ευρώ/τ.μ. και στο Ιόνιο στα 2.531 ευρώ/τ.μ.
Μπορεί οι Κυκλάδες να έχουν την πρωτοκαθεδρία διαχρονικά με τις πιο ακριβές τιμές στην αγορά κατοικίας, η Κρήτη ωστόσο παρουσιάζει τώρα τη μεγαλύτερη άνοδο μέσα στην τελευταία πενταετία με μία αύξηση στις αξίες πώλησης που αντιστοιχει στο 50%, καταγράφοντας επιπλέον και τη μεγαλύτερη αύξηση σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το 2025.
Με βάση τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο αγγελιών του «Spitogatos» για την πορεία της αγοράς κατοικίας στα ελληνικά νησιά εφέτος το καλοκαίρι – η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στο νησί, όπου μάλιστα το ενδιαφέρον διαχέεται σε όλη τη διάρκεια του έτους ακριβώς λόγω των επαρκών υποδομών και της συνδεσιμότητας, διαμορφώνεται τώρα στα 2.250 ευρώ ανά τ.μ. έχοντας σημειώσει άνοδο κατά 6,9% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025.
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Με βάση τα τελευταία στοιχεία από το δίκτυο αγγελιών του «Spitogatos» για την πορεία της αγοράς κατοικίας στα ελληνικά νησιά εφέτος το καλοκαίρι – η μέση τιμή πώλησης κατοικιών στο νησί, όπου μάλιστα το ενδιαφέρον διαχέεται σε όλη τη διάρκεια του έτους ακριβώς λόγω των επαρκών υποδομών και της συνδεσιμότητας, διαμορφώνεται τώρα στα 2.250 ευρώ ανά τ.μ. έχοντας σημειώσει άνοδο κατά 6,9% σε σχέση με το καλοκαίρι του 2025.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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