Κατοικία: Πόσο αυξήθηκαν οι τιμές στα ελληνικά νησιά – «Πρωταθλήτρια» η Κρήτη με +50% στην πενταετία

Η μέση ζητούμενη τιμή στην Κρήτη είναι τώρα στα 2.250 ευρώ ανά τ.μ. από 1.500 ευρώ ανά τ.μ. το 2021 - Στα νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης έφθασε εφέτος τα 2.941 ευρώ/τ.μ. και στο Ιόνιο στα 2.531 ευρώ/τ.μ.