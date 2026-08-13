Παταγονία: Η επική διαδρομή στο Πέρασμα των Δακρύων
Παταγονία: Η επική διαδρομή στο Πέρασμα των Δακρύων
Στον αγώνα Pass of Tears, άνθρωποι και άλογα συνεργάζονται για να διανύσουν 400 χιλιόμετρα σε δέκα ημέρες στα άγρια τοπία της Παταγονίας
Μόνο τα άλογα, ο αναβάτης και η άγρια φύση. Ο αγώνας Pass of Tears, μία από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες ιππασίας στον κόσμο, ακολουθεί τα παλιά μονοπάτια των γκαούτσο, διασχίζοντας μερικά από τα πιο απομονωμένα και δυσπρόσιτα τοπία της βόρειας Παταγονίας. Η διαδρομή περνά από καταπράσινες κοιλάδες, πυκνά δάση οξιάς, ορμητικά ποτάμια, αλπικά λιβάδια και απόκρημνες ορεινές διαβάσεις των Άνδεων. Από τα μεγάλα υψόμετρα και τις γυμνές βραχώδεις πλαγιές, με θέα στις χιονισμένες κορυφές, μέχρι τις απέραντες στέπες και τις κρυστάλλινες λίμνες, ο αγώνας προσφέρει εικόνες πρωτοφανούς φυσικής ομορφιάς. Οι συναντήσεις με την άγρια ζωή είναι συχνές και απροσδόκητες: οι αναβάτες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με άγρια άλογα, σπάνια ελάφια ουεμούλ και κόνδορες των Άνδεων, το πτηνό με ένα από τα μεγαλύτερα ανοίγματα φτερών στον κόσμο.
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