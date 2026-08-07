Νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι: Υπογραφή σύμβασης για συστήματα αεροναυτιλίας

«Σήμερα είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να πω ότι υπεγράφη αυτή η συμφωνία μεταξύ του Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και της ισπανικής Indra», είπε ο Χρίστος Δήμας υπογραμμίζοντας ότι για την πρόοδο του έργου έχει προηγηθεί στενός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων