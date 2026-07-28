Η ιστορία της οδοντόκρεμας: Η στοματική υγιεινή που έγινε μια αγορά δισεκατομμυρίων

Από τις σκόνες με στάχτη και κοχύλια της αρχαιότητας, στα σωληνάρια που βρίσκονται σήμερα σε δισεκατομμύρια μπάνια σε όλο τον κόσμο