Η ιστορία της οδοντόκρεμας: Η στοματική υγιεινή που έγινε μια αγορά δισεκατομμυρίων
Η ιστορία της οδοντόκρεμας: Η στοματική υγιεινή που έγινε μια αγορά δισεκατομμυρίων
Από τις σκόνες με στάχτη και κοχύλια της αρχαιότητας, στα σωληνάρια που βρίσκονται σήμερα σε δισεκατομμύρια μπάνια σε όλο τον κόσμο
Κάθε πρωί και βράδυ, περισσότεροι από 4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή ο μισός πληθυσμός του πλανήτη, επαναλαμβάνουν μια κίνηση που έχει γίνει σχεδόν μηχανική: βάζουν λίγη οδοντόκρεμα πάνω σε μια οδοντόβουρτσα και καθαρίζουν τα δόντια τους. Ένα προϊόν που σήμερα θεωρείται αυτονόητο, πριν από περίπου 150 χρόνια ήταν μια καινοτομία που ακροβατούσε ανάμεσα στην ιατρική και την εμπορική αγορά.
Η εξέλιξη της οδοντικής φροντίδας
Η προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει καθαρά τα δόντια του έχει πολύ βαθιές ρίζες. Στην αρχαία Αίγυπτο, ήδη από το 3000 π.Χ., χρησιμοποιούνταν μείγματα για τον καθαρισμό των δοντιών από υλικά όπως στάχτη, σκόνη από κοχύλια, άλατα και βότανα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν γνώριζαν την ύπαρξη των βακτηρίων, όμως είχαν καταλάβει ότι η απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφής βοηθούσε στη διατήρηση της υγείας του στόματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η εξέλιξη της οδοντικής φροντίδας
Η προσπάθεια του ανθρώπου να διατηρήσει καθαρά τα δόντια του έχει πολύ βαθιές ρίζες. Στην αρχαία Αίγυπτο, ήδη από το 3000 π.Χ., χρησιμοποιούνταν μείγματα για τον καθαρισμό των δοντιών από υλικά όπως στάχτη, σκόνη από κοχύλια, άλατα και βότανα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν γνώριζαν την ύπαρξη των βακτηρίων, όμως είχαν καταλάβει ότι η απομάκρυνση των υπολειμμάτων τροφής βοηθούσε στη διατήρηση της υγείας του στόματος.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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