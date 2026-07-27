Πόσο κοστίζουν οι συνδρομές που μπήκαν στη ζωή των Ελλήνων
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Πόσο κοστίζουν οι συνδρομές που μπήκαν στη ζωή των Ελλήνων

Streaming, delivery, ηλεκτρονικές αγορές, τεχνητή νοημοσύνη και cloud- Οι μηνιαίες συνδρομές γίνονται σταθερό έξοδο για όλο και περισσότερους καταναλωτές- Το ενδεικτικό «καλάθι» των 100 ευρώ

Πόσο κοστίζουν οι συνδρομές που μπήκαν στη ζωή των Ελλήνων
Η μάχη των επιχειρήσεων για το πορτοφόλι του καταναλωτή δεν κρίνεται πλέον στο ταμείο. Κρίνεται στην πιστωτική κάρτα και στις αυτόματες μηνιαίες χρεώσεις.

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν το μοντέλο της μεμονωμένης αγοράς και επενδύουν στις συνδρομητικές υπηρεσίες. Στόχος τους δεν είναι απλώς να αποκτήσουν έναν ακόμη πελάτη, αλλά να εξασφαλίσουν μια σταθερή σχέση μαζί του, με επαναλαμβανόμενα έσοδα και συνεχή χρήση των υπηρεσιών τους.

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