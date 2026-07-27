Πλειστηριασμοί: Με mega parking και «επώνυμα» ακίνητα πέφτει η αυλαία
Πλειστηριασμοί: Με mega parking και «επώνυμα» ακίνητα πέφτει η αυλαία
Από το Ηράκλειο και την Αθήνα μέχρι τη Μύκονο οι ιδιοκτησίες που βγαίνουν στο σφυρί τις επόμενες μέρες λίγο πριν την ανάπαυλα για του Αυγούστου
Περί τους 1.380 πλειστηριασμοί έχουν προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, που είναι η τελευταία πριν την ανάπαυλα των διακοπών.
Έτσι, την Παρασκευή με το τέλος του μήνα πέφτει και η αυλαία για τα ηλεκτρονικά σφυριά, κάτι που ισχύει κάθε Αύγουστο.
Στο ερχόμενο τριήμερο πάντως περιλαμβάνονται πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις, από μεγάλα parking μέχρι «επώνυμα» ακίνητα στην Αθήνα, αλλά και τη Μύκονο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Έτσι, την Παρασκευή με το τέλος του μήνα πέφτει και η αυλαία για τα ηλεκτρονικά σφυριά, κάτι που ισχύει κάθε Αύγουστο.
Στο ερχόμενο τριήμερο πάντως περιλαμβάνονται πολλές και διαφορετικές περιπτώσεις, από μεγάλα parking μέχρι «επώνυμα» ακίνητα στην Αθήνα, αλλά και τη Μύκονο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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