Γάμος υπερπαραγωγή στη Μύκονο για τη σύμβουλο του Τραμπ – Η ιδιωτική βίλα στον Καλαφάτη και το Sexy Fish που στοίχισε εκατομμύρια
Γάμος υπερπαραγωγή στη Μύκονο για τη σύμβουλο του Τραμπ – Η ιδιωτική βίλα στον Καλαφάτη και το Sexy Fish που στοίχισε εκατομμύρια
Το γαμήλιο celebration σε ονειρικό σκηνικό που κόστισε πολλά μηδενικά από την ομογενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ και διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου Αλεξάνδρα Βελέτση στο νησί των ανέμων τα είχε όλα – Από welcome dinner στο Interni μέχρι beach party στο Scorpios
Ηταν ο γάμος που περίμενε όλη η αφρόκρεμα πέριξ του Λευκού Οίκου και όχι μόνο. Η Αλεξάνδρα Βελέτση στενή συνεργάτιδα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε την περασμένη εβδομάδα τον αγαπημένο της, Μάθιου Γκουαρίνο, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό κλάδο.
Εν αρχή ην το όνειρο
Υπάρχουν γάμοι που σχεδιάζονται γύρω από μία ημερομηνία και υπάρχουν γάμοι που χτίζουν έναν ολόκληρο κόσμο. Ο γάμος της Αλεξάνδρας και του Ματ στη Μύκονο ήταν ακριβώς αυτό: ένας κόσμος που δημιουργήθηκε από το μηδέν, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια σχεδιασμού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Εν αρχή ην το όνειρο
Υπάρχουν γάμοι που σχεδιάζονται γύρω από μία ημερομηνία και υπάρχουν γάμοι που χτίζουν έναν ολόκληρο κόσμο. Ο γάμος της Αλεξάνδρας και του Ματ στη Μύκονο ήταν ακριβώς αυτό: ένας κόσμος που δημιουργήθηκε από το μηδέν, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια σχεδιασμού.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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