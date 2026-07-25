Γάμος υπερπαραγωγή στη Μύκονο για τη σύμβουλο του Τραμπ – Η ιδιωτική βίλα στον Καλαφάτη και το Sexy Fish που στοίχισε εκατομμύρια

Το γαμήλιο celebration σε ονειρικό σκηνικό που κόστισε πολλά μηδενικά από την ομογενή συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ και διευθύντρια του Γραφείου Επισκεπτών του Λευκού Οίκου Αλεξάνδρα Βελέτση στο νησί των ανέμων τα είχε όλα – Από welcome dinner στο Interni μέχρι beach party στο Scorpios