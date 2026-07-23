Μισθοί: Όλες οι αλλαγές που έρχονται έως το 2027 – Αυξήσεις σε κατώτατο, τριετίες και μέσες αποδοχές

Η κυβέρνηση στοχεύει σε κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μεικτό μισθό 1.500 ευρώ έως το 2027, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων