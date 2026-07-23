Μισθοί: Όλες οι αλλαγές που έρχονται έως το 2027 – Αυξήσεις σε κατώτατο, τριετίες και μέσες αποδοχές
Μισθοί: Όλες οι αλλαγές που έρχονται έως το 2027 – Αυξήσεις σε κατώτατο, τριετίες και μέσες αποδοχές
Η κυβέρνηση στοχεύει σε κατώτατο μισθό 950 ευρώ και μέσο μεικτό μισθό 1.500 ευρώ έως το 2027, την ώρα που η ακρίβεια συνεχίζει να περιορίζει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων
Στα 950 ευρώ μεικτά προβλέπεται να διαμορφωθεί ο κατώτατος μισθός έως το 2027, από τα 920 ευρώ που ισχύουν σήμερα, ενώ κυβερνητικός στόχος είναι ο μέσος μεικτός μισθός στον ιδιωτικό τομέα να φτάσει τα 1.500 ευρώ. Ωστόσο, οι πραγματικές αποδοχές εξακολουθούν να πιέζονται, καθώς η άνοδος του κόστους ζωής απορροφά μεγάλο μέρος των μισθολογικών αυξήσεων.
Όπως επισημαίνει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας. Παρά τη θετική πορεία ορισμένων οικονομικών δεικτών, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Όπως επισημαίνει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η οικονομική ανάπτυξη δεν έχει οδηγήσει σε ουσιαστική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών εργασίας. Παρά τη θετική πορεία ορισμένων οικονομικών δεικτών, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων αντιστοιχεί μόλις στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων παραμένει χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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