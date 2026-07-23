Η οικονομία της προτεραιότητας: Όταν η αναμονή αποκτά τιμή

Ο χρόνος εξελίχθηκε σε εμπορεύσιμο αγαθό. Από τα αεροδρόμια και τα μουσεία μέχρι τις ψηφιακές πλατφόρμες, ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις χρεώνουν κάτι που άλλοτε θεωρούνταν αυτονόητο: το δικαίωμα να περιμένεις λιγότερο