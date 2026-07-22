Το νέο σούπερ γιοτ Virtuosity είναι μια πλωτή όαση με χιλιάδες λεπτομέρειες
Το νέο σούπερ γιοτ Virtuosity είναι μια πλωτή όαση με χιλιάδες λεπτομέρειες
Η φιλοσοφία του σύγχρονου yachting δεν αφορά πλέον μόνο την πολυτέλεια, την ταχύτητα ή το status. Το design θα κάνει πάντα τη διαφορά
Το Virtuosity δεν είναι απλώς ένα προηγμένης τεχνολογίας μεγάλο σκάφος, αλλά μια πλωτή γκαλερί υψηλής αισθητικής και ένας ζωντανός μικρο-οικότοπος. Αν και διαθέτει όλα όσα ορίζουν ένα ultra-luxury lifestyle -από ελικοδρόμιο μέχρι υποβρύχιο ενυδρείο- το στοιχείο που έχει εντυπωσιάζει περισσότερο από όλα, είναι ένα αληθινό, ζωντανό δέντρο (Ficus Nitida) που ορθώνεται επιβλητικά στο κέντρο του σαλονιού του. Αυτό το ξεχωριστό φυτό αποτελεί το αρχιτεκτονικό επίκεντρο του σκάφους και δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο. Επιλέχθηκε προσεκτικά, πριν καν ακόμα ξεκινήσει η κατασκευή του πολυτελούς πλεούμενου.
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