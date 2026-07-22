Το νέο σούπερ γιοτ Virtuosity είναι μια πλωτή όαση με χιλιάδες λεπτομέρειες

Η φιλοσοφία του σύγχρονου yachting δεν αφορά πλέον μόνο την πολυτέλεια, την ταχύτητα ή το status. Το design θα κάνει πάντα τη διαφορά