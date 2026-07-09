Είστε όλη μέρα με το κινητό στο χέρι; Αυτή η μικρή συσκευή έρχεται να το αλλάξει

Το Brick δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι περισπασμοί απλώς δεν είναι διαθέσιμοι, με στόχο τον περιορισμό του χρόνου της οθόνης και την επιστροφή στην πραγματική ζωή