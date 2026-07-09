Είστε όλη μέρα με το κινητό στο χέρι; Αυτή η μικρή συσκευή έρχεται να το αλλάξει
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Είστε όλη μέρα με το κινητό στο χέρι; Αυτή η μικρή συσκευή έρχεται να το αλλάξει

Το Brick δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου οι περισπασμοί απλώς δεν είναι διαθέσιμοι, με στόχο τον περιορισμό του χρόνου της οθόνης και την επιστροφή στην πραγματική ζωή

Είστε όλη μέρα με το κινητό στο χέρι; Αυτή η μικρή συσκευή έρχεται να το αλλάξει
Έχει συμβεί σχεδόν σε όλους: πιάνουμε το τηλέφωνό μας για να αναζητήσουμε μια πληροφορία και, πριν καλά το καταλάβουμε, καταλήγουμε να περνάμε -τουλάχιστον- τρία τέταρτα κολλημένοι στην οθόνη βλέποντας αστεία βίντεο με σκυλάκια, διαβάζοντας συνταγές για πιο αφράτη ζύμη παρότι δεν έχουμε ούτε αλεύρι στο ντουλάπι μας και αποθηκεύοντας συμβουλές ειδικών που δε θα ξαναδιαβάσουμε ποτέ. Και όλα αυτά, ενώ η αρχική μας αναζήτηση παραμένει αναπάντητη.


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