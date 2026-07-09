Βικτώρια Τόλη (Finny): Η Ελληνίδα πίσω από το wealth management των Αμερικανών – Οι σκέψεις για επαναπατρισμό
Βικτώρια Τόλη (Finny): Η Ελληνίδα πίσω από το wealth management των Αμερικανών – Οι σκέψεις για επαναπατρισμό
Η νεοϋορκέζικη startup με «ελληνικό αίμα» που αξιοποιεί το ΑΙ στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων - Η χρηματοδότηση 20 εκατ. δολ., τα σχέδια για Ελλάδα, τα προβλήματα
Η τεχνολογία που αφορά τον χρηματοοικονομικό τομέα αποτελεί ένα ευρύ πεδίο της αγοράς, από το οποίο αναδύονται ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες για όσους επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν σε αυτό. Σε αυτή την «πίτα», σαφώς η ελληνική τεχνογνωσία διεκδικεί το δικό της «κομμάτι».
Η Finny είναι μια fintech startup, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αλλά με «ελληνικό DNA», η οποία φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι financial advisors εντοπίζουν νέους πελάτες, αξιοποιώντας τo AI, με φόντο τον μετασχηματισμό του wealth management των Αμερικάνων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Η Finny είναι μια fintech startup, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αλλά με «ελληνικό DNA», η οποία φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι financial advisors εντοπίζουν νέους πελάτες, αξιοποιώντας τo AI, με φόντο τον μετασχηματισμό του wealth management των Αμερικάνων.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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