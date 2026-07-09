Βικτώρια Τόλη (Finny): Η Ελληνίδα πίσω από το wealth management των Αμερικανών – Οι σκέψεις για επαναπατρισμό

Η νεοϋορκέζικη startup με «ελληνικό αίμα» που αξιοποιεί το ΑΙ στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων - Η χρηματοδότηση 20 εκατ. δολ., τα σχέδια για Ελλάδα, τα προβλήματα