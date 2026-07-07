Φαινόμενο padel: Το σπορ που αλλάζει τις ζωές των παικτών
Φαινόμενο padel: Το σπορ που αλλάζει τις ζωές των παικτών
Στη Μεγάλη Βρετανία το αποκαλούν «νέο tinder» με το επιχείρημα ότι διαλύει γάμους και δημιουργεί το φαινόμενο των «padel widows»
Μπορεί ένα σπορ που συνδυάζει το τένις, το σκουός και τις ρακέτες παραλίας, να καταστρέφει σχέσεις και να αποτελεί περιβαλλοντικό πρόβλημα; Η απάντηση ίσως να είναι απλή: Οτιδήποτε στην ανθρώπινη καθημερινότητα θα μπορούσε να αποβεί καταστροφικό, εφόσον καταντάει εμμονή και γίνεται μανία, δίχως να παρθούν τα απαραίτητα… μέτρα. Τι φταίει όμως το άμοιρο το padel που έχει εξελιχθεί σε τρελή μόδα παγκοσμίως;
Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Κατ’ αρχάς πρόκειται για ένα σπορ που έχει πολλές πατρίδες. Πριν το επινοήσει και δημιουργήσει το πρώτο γήπεδο το 1969 -σχεδόν με τη σημερινή μορφή- ο Μεξικανός Ενρίκε Κορκουέρα στον κήπο του εξοχικού του στο Ακαπούλκο, εικάζεται ότι παιζόταν τη δεκαετία του ‘60 σε μικρότερους χώρους με παρόμοιο τρόπο σε βρετανικά κρουαζιερόπλοια. Και μέσα στη δεκαετία του 1920 είχε κάνει την εμφάνισή του στα πάρκα της Νέας Υόρκης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ας πάρουμε την ιστορία από την αρχή. Κατ’ αρχάς πρόκειται για ένα σπορ που έχει πολλές πατρίδες. Πριν το επινοήσει και δημιουργήσει το πρώτο γήπεδο το 1969 -σχεδόν με τη σημερινή μορφή- ο Μεξικανός Ενρίκε Κορκουέρα στον κήπο του εξοχικού του στο Ακαπούλκο, εικάζεται ότι παιζόταν τη δεκαετία του ‘60 σε μικρότερους χώρους με παρόμοιο τρόπο σε βρετανικά κρουαζιερόπλοια. Και μέσα στη δεκαετία του 1920 είχε κάνει την εμφάνισή του στα πάρκα της Νέας Υόρκης.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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