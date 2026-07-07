Ελληνικό ελαιόλαδο: Βουτιά 18% στην παραγωγή βλέπει η Κομισιόν – Τυνησιακή «προέλαση» στην ΕΕ
Ελληνικό ελαιόλαδο: Βουτιά 18% στην παραγωγή βλέπει η Κομισιόν – Τυνησιακή «προέλαση» στην ΕΕ
Αλλάζει το τοπίο από το 2026/2027 με προσδοκίες για πλούσια συγκομιδή ελαιολάδου - Πτώση της παραγωγής σε Ισπανία και Ελλάδα το 2025/2026, τι θα καθορίσει τις τιμές
H ανάκαμψη της περιόδου 2024/2025 στην ελαιοπαραγωγή της ΕΕ, εξελίσσεται σε μακρινή καλή ανάμνηση, αφού μια σειρά από παράγοντες, που έχουν να κάνουν κατά βάση με τις κλιματικές συνθήκες, αναμένεται να ρίξουν προσωρινά την παραγωγή της Ένωσης κατά 5% για τη σεζόν 2025/2026 σε περίπου 2,1 εκατ. τόνους, παραμένοντας ωστόσο 9% υψηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης της Κομισιόν, για τις βραχυπρόσθεσμες προοπτικές των αγορών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ το 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, η Ελλάδα, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς ελαιολάδου, αναμένεται να μετρήσει διψήφιο πλήγμα στην ελαιοπαραγωγή της και συγκεκριμένα πτώση 18% σε σύγκριση με την περίοδο 2024/2025.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης της Κομισιόν, για τις βραχυπρόσθεσμες προοπτικές των αγορών γεωργικών προϊόντων της ΕΕ το 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής, η Ελλάδα, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους παραγωγούς ελαιολάδου, αναμένεται να μετρήσει διψήφιο πλήγμα στην ελαιοπαραγωγή της και συγκεκριμένα πτώση 18% σε σύγκριση με την περίοδο 2024/2025.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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