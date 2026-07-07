Ελληνικό ελαιόλαδο: Βουτιά 18% στην παραγωγή βλέπει η Κομισιόν – Τυνησιακή «προέλαση» στην ΕΕ

Αλλάζει το τοπίο από το 2026/2027 με προσδοκίες για πλούσια συγκομιδή ελαιολάδου - Πτώση της παραγωγής σε Ισπανία και Ελλάδα το 2025/2026, τι θα καθορίσει τις τιμές