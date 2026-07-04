iPhone: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να εκτοξεύσει την τιμή του στα 2.000 δολάρια

Η Apple αυξάνει τις τιμές σε MacBook, iPad, HomePod και Vision Pro, αποδίδοντας τις ανατιμήσεις στο αυξημένο κόστος μνημών και chips λόγω της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη