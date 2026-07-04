iPhone: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να εκτοξεύσει την τιμή του στα 2.000 δολάρια
iPhone: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να εκτοξεύσει την τιμή του στα 2.000 δολάρια
Η Apple αυξάνει τις τιμές σε MacBook, iPad, HomePod και Vision Pro, αποδίδοντας τις ανατιμήσεις στο αυξημένο κόστος μνημών και chips λόγω της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη
Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης αρχίζει να έχει άμεσο αντίκτυπο και στις τιμές των ηλεκτρονικών συσκευών. Η Apple προχώρησε σε αυξήσεις τιμών σε μεγάλο μέρος της προϊοντικής της γκάμας, επηρεάζοντας MacBook, iPad, HomePod, Apple TV και Vision Pro, καθώς το αυξημένο κόστος για μνήμες και αποθηκευτικά chips, που προκαλεί η έκρηξη της ζήτησης για υποδομές AI, επιβαρύνει σημαντικά την παραγωγή.
Οι νέοι τιμοκατάλογοι τέθηκαν σε εφαρμογή πριν από λίγες ημέρες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας και αφορούν διεθνείς αγορές. Προς το παρόν, οι τιμές των iPhone, Apple Watch και AirPods παραμένουν αμετάβλητες, χωρίς ωστόσο η Apple να αποκλείει το ενδεχόμενο επέκτασης των ανατιμήσεων και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων το επόμενο διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Οι νέοι τιμοκατάλογοι τέθηκαν σε εφαρμογή πριν από λίγες ημέρες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας και αφορούν διεθνείς αγορές. Προς το παρόν, οι τιμές των iPhone, Apple Watch και AirPods παραμένουν αμετάβλητες, χωρίς ωστόσο η Apple να αποκλείει το ενδεχόμενο επέκτασης των ανατιμήσεων και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων το επόμενο διάστημα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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