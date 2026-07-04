Πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω»: Σπίτια με φθηνό ενοίκιο και μηδέν φόρο
Πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω»: Σπίτια με φθηνό ενοίκιο και μηδέν φόρο
Το νέο πρόγραμμα προβλέπει μετατροπές παλαιών βιομηχανικών κτιρίων σε κατοικίες, με τους κατασκευαστές να έχουν πλήρη φοροαπαλλαγή για 10 χρόνια, αλλά με προϋπόθεση το ελεγχόμενο ενοίκιο
Ενα νέο κεφάλαιο στην αγορά κατοικίας έχει ανοίξει η κυβέρνηση, με ένα μοντέλο που συνδυάζει πλήρη φοροαπαλλαγή για 10 χρόνια, μετατροπές παλαιών βιομηχανικών κτιρίων σε κατοικίες, αλλά και ελεγχόμενο (πιο φθηνό) ενοίκιο.
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει εδώ και μια πενταετία στην αγορά ακινήτων, το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent) στοχεύει ξεκάθαρα στο να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια για να στεγαστούν ελληνικά νοικοκυριά με προσιτό ενοίκιο και στον συντομότερο δυνατό χρόνο και όχι για να στεγάσουν τουρίστες στη βραχυχρόνια μίσθωση ή για να αγοράσουν Golden Visa ξένοι επενδυτές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει εδώ και μια πενταετία στην αγορά ακινήτων, το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (Build to Rent) στοχεύει ξεκάθαρα στο να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια για να στεγαστούν ελληνικά νοικοκυριά με προσιτό ενοίκιο και στον συντομότερο δυνατό χρόνο και όχι για να στεγάσουν τουρίστες στη βραχυχρόνια μίσθωση ή για να αγοράσουν Golden Visa ξένοι επενδυτές.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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