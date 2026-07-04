Πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω»: Σπίτια με φθηνό ενοίκιο και μηδέν φόρο

Το νέο πρόγραμμα προβλέπει μετατροπές παλαιών βιομηχανικών κτιρίων σε κατοικίες, με τους κατασκευαστές να έχουν πλήρη φοροαπαλλαγή για 10 χρόνια, αλλά με προϋπόθεση το ελεγχόμενο ενοίκιο