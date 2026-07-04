Παρέμβαση Πιερρακάκη: Η Ευρώπη χρειάζεται νέους πόρους, όχι μόνο λογιστική συζήτηση
Παρέμβαση Πιερρακάκη: Η Ευρώπη χρειάζεται νέους πόρους, όχι μόνο λογιστική συζήτηση
Η Καινοτομία, Τεχνητή Νοημοσύνη και 5G μπαίνουν στο «λογισμικό» του Eurogroup – Τι προβλέπει η πρόταση Πιερρακάκη
Να εισαγάγει την Ευρώπη και το Eurogroup στην εποχή της Τεχνολογίας επιχειρεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Σε εποχές όπου «χαλάει ο κόσμος» και τα πάντα αλλάζουν, στόχος του είναι να πάψει η Ευρώπη να αντιμετωπίζει με λογιστική -μόνο- οπτική τα προβλήματα της Οικονομίας.
Με μια ομοβροντία δημόσιων παρεμβάσεων τα τελευταία εικοσιτετράωρα από Βρυξέλλες και Γαλλία όπου βρέθηκε το περασμένο διήμερο, ο Προέδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας έδωσε την αίσθηση του επείγοντος για τις αλλαγές που απαιτούνται.
Ασχέτως τι απήχηση είχαν ή θα έχουν οι παρεμβάσεις Πιερρακάκη, δείχνουν την (δημιουργική) αγωνία που πλέον εκφράζεται δημόσια, για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.
Από τη γαλλική πόλη Aix-en-Provence, στο πλαίσιο του forum «Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence» ο κ. Πιερρακάκης είπε χαρακτηριστικά:
«Για την Ευρώπη, αν έπρεπε να το συνοψίσω σε μία φράση, θα έλεγα ότι η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά σε μια πολύ βαθύτερη αλλαγή του πλαισίου μέσα στο οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.
Ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποίησε, έχουν τη βαρύτητά τους: «Εξαιτίας όλων όσων συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο, η σημερινή γενιά των υπευθύνων χάραξης πολιτικής το αντιλαμβάνεται πλήρως. Όλα εκείνα τα σχέδια που συζητούσαν επί δεκαετίες οι προηγούμενες γενιές, είτε πρόκειται για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, είτε για την Τραπεζική Ένωση, είτε για την Ενεργειακή Ένωση, είτε για την τεχνολογία, είτε για τις τηλεπικοινωνίες, πρέπει πλέον να υλοποιηθούν ταυτόχρονα» τόνισε.
Η παρέμβαση έρχεται τη στιγμή όπου η ΕΕ ακόμα ψάχνει αλλά δε μπορεί να βρει βηματισμό. Κοντά στα παλιά προβλήματα του δημογραφικού και του ασφαλιστικού, έρχονται να προστεθούν και νέα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά, η Γερμανία έχει κολλήσει σχεδόν 3 χρόνια στην ύφεση, Γαλλία και Ιταλία μένουν σε χρέη και ελλείμματα, αλλά η ΕΕ προσπαθεί με «δασμούς 3 ευρώ» να αναχαιτίσει την επίθεση κυριαρχίας που δέχεται από ΗΠΑ και Κίνα.
«Η τεχνολογία θα αλλάξει τα πάντα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη … Γι’ αυτό χρειάζεται ένα συνολικό δόγμα και μια στρατηγική για το πώς θα ενισχύσουμε τις δυνατότητες που στηρίζουν την κυριαρχία μας … Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με όρους εθνικών πρωταθλητών – γαλλικών, ελληνικών ή γερμανικών – και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους ευρωπαϊκών πρωταθλητών» υπογράμμισε.
Με τη φράση αυτή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποτυπώνει το στίγμα της πρωτοβουλίας του: δείχνει πως δεν θέλει ένα Eurogroup εγκλωβισμένο μόνο σε δείκτες ελλειμμάτων και προϋπολογισμών, αλλά ένα όργανο που θα συντονίζει και τη στρατηγική της Ευρώπης για τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν ήδη το νέο οικονομικό μοντέλο.
Στην ομιλία του στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε γιατί απαιτείται το μπει η Τεχνολογία στο «λογισμικό» του Eurogroup και των κέντρων λήψεως αποφάσεων για την Οικονομία.
Στην εποχή των κρυπτονομισμάτων και του ψηφιακού ευρώ «το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που το στηρίζει. Οι αγορές δεν επενδύουν μόνο σε νομίσματα. Επενδύουν στην παραγωγική ικανότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των οικονομιών που τα εκδίδουν. Και σήμερα, η παγκόσμια οικονομία, η ευρωπαϊκή οικονομία και οι εθνικές μας οικονομίες αναδιαμορφώνονται… Αυτό αλλάζει, κατά την άποψή μου, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)».
Με μια ομοβροντία δημόσιων παρεμβάσεων τα τελευταία εικοσιτετράωρα από Βρυξέλλες και Γαλλία όπου βρέθηκε το περασμένο διήμερο, ο Προέδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας έδωσε την αίσθηση του επείγοντος για τις αλλαγές που απαιτούνται.
Ασχέτως τι απήχηση είχαν ή θα έχουν οι παρεμβάσεις Πιερρακάκη, δείχνουν την (δημιουργική) αγωνία που πλέον εκφράζεται δημόσια, για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης.
Από τη γαλλική πόλη Aix-en-Provence, στο πλαίσιο του forum «Les Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence» ο κ. Πιερρακάκης είπε χαρακτηριστικά:
· Στόχος πρώτος: να αφυπνισθεί η Ευρώπη
«Για την Ευρώπη, αν έπρεπε να το συνοψίσω σε μία φράση, θα έλεγα ότι η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας έχει τελειώσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά σε μια πολύ βαθύτερη αλλαγή του πλαισίου μέσα στο οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα.
Ακόμα και οι λέξεις που χρησιμοποίησε, έχουν τη βαρύτητά τους: «Εξαιτίας όλων όσων συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο, η σημερινή γενιά των υπευθύνων χάραξης πολιτικής το αντιλαμβάνεται πλήρως. Όλα εκείνα τα σχέδια που συζητούσαν επί δεκαετίες οι προηγούμενες γενιές, είτε πρόκειται για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, είτε για την Τραπεζική Ένωση, είτε για την Ενεργειακή Ένωση, είτε για την τεχνολογία, είτε για τις τηλεπικοινωνίες, πρέπει πλέον να υλοποιηθούν ταυτόχρονα» τόνισε.
Η παρέμβαση έρχεται τη στιγμή όπου η ΕΕ ακόμα ψάχνει αλλά δε μπορεί να βρει βηματισμό. Κοντά στα παλιά προβλήματα του δημογραφικού και του ασφαλιστικού, έρχονται να προστεθούν και νέα δημοσιονομικά και διαρθρωτικά, η Γερμανία έχει κολλήσει σχεδόν 3 χρόνια στην ύφεση, Γαλλία και Ιταλία μένουν σε χρέη και ελλείμματα, αλλά η ΕΕ προσπαθεί με «δασμούς 3 ευρώ» να αναχαιτίσει την επίθεση κυριαρχίας που δέχεται από ΗΠΑ και Κίνα.
«Η τεχνολογία θα αλλάξει τα πάντα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη … Γι’ αυτό χρειάζεται ένα συνολικό δόγμα και μια στρατηγική για το πώς θα ενισχύσουμε τις δυνατότητες που στηρίζουν την κυριαρχία μας … Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι μια αλλαγή νοοτροπίας. Και αυτή η αλλαγή νοοτροπίας σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε με όρους εθνικών πρωταθλητών – γαλλικών, ελληνικών ή γερμανικών – και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους ευρωπαϊκών πρωταθλητών» υπογράμμισε.
· Στόχος δεύτερος: να αλλάξει το Eurogroup«Οι οικονομικές προκλήσεις της εποχής απαιτούν πολιτικό συντονισμό και σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσαν αντικείμενο του Eurogroup» τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη συνέντευξη που έδωσε στο POLITICO Europe. Και προανήγγειλε ότι την Πέμπτη σκοπεύει να προτείνει στο Eurogroup «τη δημιουργία ενός ξεχωριστού πεδίου εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογική καινοτομία και την τεχνολογική κυριαρχία», γιατί θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και αυτόν τον συντονισμό, εξετάζοντας το ζήτημα και από τις δύο οπτικές (την τεχνολογική και την οικονομική)».
Με τη φράση αυτή, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αποτυπώνει το στίγμα της πρωτοβουλίας του: δείχνει πως δεν θέλει ένα Eurogroup εγκλωβισμένο μόνο σε δείκτες ελλειμμάτων και προϋπολογισμών, αλλά ένα όργανο που θα συντονίζει και τη στρατηγική της Ευρώπης για τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν ήδη το νέο οικονομικό μοντέλο.
Στην ομιλία του στις Βρυξέλλες, στο συνέδριο για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε γιατί απαιτείται το μπει η Τεχνολογία στο «λογισμικό» του Eurogroup και των κέντρων λήψεως αποφάσεων για την Οικονομία.
· Στόχος τρίτος: αλλαγή μοντέλου για 5G και 6G – Περισσότερος πλούτο με λιγότερο κατακερματισμό
Στην εποχή των κρυπτονομισμάτων και του ψηφιακού ευρώ «το ευρώ δεν μπορεί να είναι ισχυρότερο από την οικονομία που το στηρίζει. Οι αγορές δεν επενδύουν μόνο σε νομίσματα. Επενδύουν στην παραγωγική ικανότητα, την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία των οικονομιών που τα εκδίδουν. Και σήμερα, η παγκόσμια οικονομία, η ευρωπαϊκή οικονομία και οι εθνικές μας οικονομίες αναδιαμορφώνονται… Αυτό αλλάζει, κατά την άποψή μου, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ)».
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επιχειρεί να μεταθέσει έτσι τη συζήτηση, από τα έσοδα-έξοδα και τη «γκρίνια» Βορείων – Νοτίων για το «πόσα έχουμε, πώς διανέμονται και πού πάνε τα λεφτά», στο πώς ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη χρηματοδότηση προτεραιοτήτων (άμυνα, ενέργεια, περιβάλλον κλπ) αλλά και στη δημιουργία νέων πόρων, δηλαδή εσόδων από πλούτο που δεν υπάρχει αλλά θα δημιουργηθεί στην ΕΕ. Και τόνισε:
«Το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εντελώς νέα ευρωπαϊκή παραγωγική δυναμική. Τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας δεν προέκυψαν ποτέ από την αποτελεσματικότερη αναδιανομή των ήδη υπάρχοντων πόρων. Προέκυψαν από τη δημιουργία εντελώς νέας οικονομικής αξίας.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα μετέτρεψε στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους σε ένα κοινό οικονομικό θεμέλιο. Η Ενιαία Αγορά ένωσε τις εθνικές οικονομίες σε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Σήμερα, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων επιχειρεί να κάνει το ίδιο για τις κεφαλαιαγορές και τις τράπεζες. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες διέπονται από την ίδια αρχή. Την αρχή ότι πετυχαίνουμε όταν αποκτούμε κλίμακα, όταν εξαλείφουμε τον κατακερματισμό. Μετατρέποντας, δηλαδή, την κλίμακα σε αξία».
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«Το πραγματικό ερώτημα είναι αν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια εντελώς νέα ευρωπαϊκή παραγωγική δυναμική. Τα σημαντικότερα επιτεύγματά μας δεν προέκυψαν ποτέ από την αποτελεσματικότερη αναδιανομή των ήδη υπάρχοντων πόρων. Προέκυψαν από τη δημιουργία εντελώς νέας οικονομικής αξίας.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα μετέτρεψε στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους σε ένα κοινό οικονομικό θεμέλιο. Η Ενιαία Αγορά ένωσε τις εθνικές οικονομίες σε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Σήμερα, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων επιχειρεί να κάνει το ίδιο για τις κεφαλαιαγορές και τις τράπεζες. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες διέπονται από την ίδια αρχή. Την αρχή ότι πετυχαίνουμε όταν αποκτούμε κλίμακα, όταν εξαλείφουμε τον κατακερματισμό. Μετατρέποντας, δηλαδή, την κλίμακα σε αξία».
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