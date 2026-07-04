Θερμό καλοκαίρι για τις υποδομές: Κορδέλες σε μεγάλα έργα και νέες συμβάσεις δίνουν τον τόνο στις κατασκευές



Νέα εργοτάξια στην Αττική



Οι κορδέλες του καλοκαιριού

Κλείσιμο



Ο Ε65 κλείνει έναν κύκλο σχεδόν δύο δεκαετιών

Ένα θερμό καλοκαίρι προμηνύεται για τις μεγάλες υποδομές της χώρας, με τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να συγκεντρώνουν διαδοχικές παραδόσεις εμβληματικών έργων αλλά και την εκκίνηση νέων εργοταξίων που αλλάζουν τον χάρτη των μεταφορών.Από την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά και τα πρώτα τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) έως την ολοκλήρωση του Ε65 και τις νέες οδικές παρεμβάσεις στην Αττική, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανοίγει έναν νέο κύκλο έργων, επιχειρώντας να διατηρήσει σε υψηλή ταχύτητα το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα υποδομών που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.Το διάστημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τον κατασκευαστικό κλάδο, καθώς συνδυάζει την ολοκλήρωση έργων που βρίσκονταν επί χρόνια υπό κατασκευή με την έναρξη νέων παρεμβάσεων σε κρίσιμες υποδομές. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ και ΜΕΤΚΑ – οι οποίοι πρωταγωνιστούν στις παραδόσεις, στις νέες συμβάσεις αλλά και στα έργα αποκατάστασης που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.Η αρχή γίνεται στην Αττική, όπου μέσα στον Ιούλιο όπως δήλωσε χθες υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας ξεκινούν οι εργασίες στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, ενός από τα πλέον επιβαρυμένα σημεία του οδικού δικτύου με περισσότερες από 250.000 διελεύσεις οχημάτων ημερησίως. Η παρέμβαση αξιοποιεί τον υφιστάμενο χώρο του κόμβου και προβλέπει τον διαχωρισμό των δύο βασικών κυκλοφοριακών ρευμάτων προς την Εθνική Οδό, ώστε να εξαλειφθεί το σημείο συμφόρησης χωρίς νέες απαλλοτριώσεις ή μεγάλες κατασκευαστικές επεμβάσεις.Λίγες ημέρες αργότερα, στις 13 Ιουλίου, υπογράφεται η σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και τη λεωφόρο Σχιστού, βελτιώνοντας την πρόσβαση προς το Θριάσιο Πεδίο, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια της δυτικής Αττικής.Κατά τη συζήτηση της σύμβασης στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, την περασμένη Τετάρτη ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας επισήμανε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην Αττική, καθώς από την περιοχή διέρχονται καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, εκ των οποίων σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά, με σημαντικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία, την εφοδιαστική αλυσίδα και την οικονομική δραστηριότητα.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του κυκλοφοριακού προτύπου μικροπροσομοίωσης, η μέση ταχύτητα στην περιοχή αναμένεται να αυξηθεί από 28 χλμ./ώρα σε 47 χλμ./ώρα, ενώ το ετήσιο οικονομικό όφελος για τους χρήστες υπολογίζεται σε περίπου 10 εκατ. ευρώ. Όπως τόνισε ο υπουργός, πρόκειται για έργο χωρίς διόδια, υψηλής κοινωνικής και οικονομικής αξίας, που θα περιορίσει σημαντικά τόσο τον χρόνο μετακίνησης όσο και το λειτουργικό κόστος των οχημάτων.Η πρώτη μεγάλη παράδοση έργου αναμένεται στη Θεσσαλονίκη, όπου προς τα τέλη Ιουλίου προγραμματίζεται να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά. Οι πέντε νέοι σταθμοί θα εντάξουν για πρώτη φορά τον δήμο στο δίκτυο του μετρό, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης προς το κέντρο της πόλης.Η επέκταση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ολοκληρώνεται περίπου δεκατρία χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της, ακολουθώντας την τύχη της βασικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης, η οποία χρειάστηκε σχεδόν δεκαοκτώ χρόνια μέχρι να τεθεί σε λειτουργία.Την ίδια περίοδο προγραμματίζονται και οι πρώτες παραδόσεις στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ, του μοναδικού τμήματος που κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο. Πρόκειται για την πρώτη χειροπιαστή εικόνα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ενός έργου που εξελίσσεται παράλληλα μέσω δημόσιου έργου, ΣΔΙΤ και παραχώρησης και αποτελεί τη μεγαλύτερη οδική επένδυση που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στη χώρα.Προς το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία και το τελευταίο βόρειο τμήμα του Ε65, ολοκληρώνοντας οριστικά τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει πλέον την ΠΑΘΕ με την Εγνατία Οδό.Η ολοκλήρωση του έργου δεν σηματοδοτεί μόνο την παράδοση ενός ακόμη αυτοκινητοδρόμου, αλλά το τέλος μιας μακράς διαδρομής για ένα έργο που επηρεάστηκε από την οικονομική κρίση. Ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας σχεδιάστηκε ως ένας ενιαίος άξονας, όμως το 2013 αποφασίστηκε να προχωρήσει μόνο το κεντρικό τμήμα, Ξυνιάδα – Τρίκαλα. Το νότιο τμήμα, από τη Λαμία έως την Ξυνιάδα, ανατέθηκε το 2019 και το βόρειο σκέλος προς την Εγνατία Οδό το 2021.