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Βρετανία και ΗΠΑ υπερασπιζόμαστε κοινές αξίες, λέει ο βασιλιάς Κάρολος για τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας
Βρετανία και ΗΠΑ υπερασπιζόμαστε κοινές αξίες, λέει ο βασιλιάς Κάρολος για τα 250 χρόνια της αμερικανικής ανεξαρτησίας
Ο δεσμός ανάμεσα στους δύο λαούς μας είναι προορισμένος να ενισχυθεί με τον χρόνο, τονίζει σε προσωπικό του μήνυμα ο Βρετανός μονάρχης
Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε πως «δεν έχει καμία αμφιβολία» για το ότι το Λονδίνο και η Ουάσιγκτον θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τις «κοινές αξίες» τους, σε μήνυμα που ανήρτησε σήμερα με αφορμή την 250ή επέτειο των ΗΠΑ.
«Μέσα από αιώνες κοινών προκλήσεων και επιτυχιών, τα κράτη μας οικοδόμησαν μια σχέση που βασίζεται στη φιλία, την εμπιστοσύνη και την πίστη στην ελευθερία, το κράτος δικαίου και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπινων όντων», έγραψε ο Βρετανός μονάρχης σε μήνυμα με υπογραφή Charles R που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Χ.
Η χρήση της υπογραφής Charles R (από το rex, ο βασιλιάς στα λατινικά) σημαίνει πως πρόκειται για ένα προσωπικό μήνυμα του Καρόλου και όχι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ.
«Καθώς κοιτάμε μπροστά, στα επόμενα 250 χρόνια, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις κοινές μας αξίες» συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας πως πιστεύει ότι «ο δεσμός ανάμεσα στους δύο λαούς μας» είναι «προορισμένος να ενισχυθεί με τον χρόνο».
Το μήνυμα αυτό εστάλη μετά την επίσημη τετραήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου, που χαιρετίστηκε ως επιτυχία και στήριξη στην «ειδική σχέση» μεταξύ του Λονδίνου με την Ουάσιγκτον.
Ενώπιον του Καρόλου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει πως οι ΗΠΑ δεν έχουν «στενότερους συμμάχους από τους Βρετανούς» και είχε εξάρει τους «δεσμούς αίματος» ανάμεσα στα δύο κράτη, χωρίς καμία αναφορά στις εντάσεις που είχαν προκύψει ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.
«Μέσα από αιώνες κοινών προκλήσεων και επιτυχιών, τα κράτη μας οικοδόμησαν μια σχέση που βασίζεται στη φιλία, την εμπιστοσύνη και την πίστη στην ελευθερία, το κράτος δικαίου και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπινων όντων», έγραψε ο Βρετανός μονάρχης σε μήνυμα με υπογραφή Charles R που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο Χ.
🇺🇸 A message from His Majesty The King to President Trump and the American people, as they mark 250 years of the United States Declaration of Independence.— The Royal Family (@RoyalFamily) July 4, 2026
To read His Majesty’s message in full, visit https://t.co/fKZVORz7rk. pic.twitter.com/FOoWyRUBfS
«Καθώς κοιτάμε μπροστά, στα επόμενα 250 χρόνια, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις κοινές μας αξίες» συμπλήρωσε ο ίδιος, τονίζοντας πως πιστεύει ότι «ο δεσμός ανάμεσα στους δύο λαούς μας» είναι «προορισμένος να ενισχυθεί με τον χρόνο».
Το μήνυμα αυτό εστάλη μετά την επίσημη τετραήμερη επίσκεψή του στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου, που χαιρετίστηκε ως επιτυχία και στήριξη στην «ειδική σχέση» μεταξύ του Λονδίνου με την Ουάσιγκτον.
Ενώπιον του Καρόλου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει πως οι ΗΠΑ δεν έχουν «στενότερους συμμάχους από τους Βρετανούς» και είχε εξάρει τους «δεσμούς αίματος» ανάμεσα στα δύο κράτη, χωρίς καμία αναφορά στις εντάσεις που είχαν προκύψει ανάμεσα στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν.
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