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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο στην Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο στην Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες
Δείτε τον χάρτη που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται και για αύριο Κυριακή (5/6) στην Αττική και ακόμα 5 περιφέρειες.
Ειδικότερα σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής,
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας),
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας),
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες),
- Περιφέρεια Κρήτης.
Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Ειδικότερα σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, αύριο προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:
- Περιφέρεια Αττικής,
- Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας),
- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας),
- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας),
- Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες),
- Περιφέρεια Κρήτης.
Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές:
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
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