Ραφήνα: Η ανάπτυξη ξεπέρασε τις υποδομές, το λιμάνι των 2 εκατ. επιβατών αναζητά διέξοδο
Ραφήνα: Η ανάπτυξη ξεπέρασε τις υποδομές, το λιμάνι των 2 εκατ. επιβατών αναζητά διέξοδο
Η εκρηκτική αύξηση της κίνησης προς τις Κυκλάδες φέρνει στην επιφάνεια τα όρια του δεύτερου μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της Αττικής, με τις υποδομές να αδυνατούν να ακολουθήσουν τις ανάγκες της αγοράς.
Το λιμάνι της Ραφήνας αποτελεί τα τελευταία χρόνια έναν από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της ελληνικής ακτοπλοΐας.
Η αυξημένη ζήτηση για τα νησιά των Κυκλάδων, η μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο και η εύκολη πρόσβαση από την ανατολική Αττική έχουν μετατρέψει τη Ραφήνα σε βασική πύλη επιβατών και οχημάτων. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση των υποδομών.
Από το λιμάνι διακινούνται περίπου δύο εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες επιβατικά και φορτηγά οχήματα. Παρά τη σημαντική αυτή αύξηση της κίνησης, οι δυνατότητες εξυπηρέτησης παραμένουν ουσιαστικά ίδιες με εκείνες προηγούμενων δεκαετιών. Η εικόνα αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη σχέση μεταξύ πλοίων και θέσεων ελλιμενισμού.
Στη Ραφήνα δραστηριοποιούνται σήμερα έντεκα επιβατηγά πλοία, όμως οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης είναι μόλις πέντε. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων, που δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές του λιμένα. Τις πρωινές ώρες αιχμής προγραμματίζεται η αναχώρηση έως και οκτώ πλοίων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που απαιτεί συνεχείς ελιγμούς και αυξημένο συντονισμό μεταξύ πλοιάρχων και λιμενικών αρχών. Δεν είναι λίγες οι φορές που πλοία παραμένουν εκτός λιμένα περιμένοντας να ελευθερωθεί θέση, ενώ τουλάχιστον δύο πλοία διανυκτερεύουν κάθε βράδυ αρόδο και ένα τρίτο πηγαίνει και δένει στο Λαύριο. Και αυτό γιατί οι θέσεις ελλιμενισμού για διανυκτέρευση είναι τέσσερις για επτά πλοία.
Η κατάσταση αυτή επηρεάζει και τον τρόπο λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Οι Seajets, Fast Ferries, Golden Star Ferries έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στη Ραφήνα, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των Κυκλάδων, ενώ από το λιμάνι συνεχίζουν να εξυπηρετούνται και τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι Ευβοίας. Η αυξημένη συγκέντρωση πλοίων, όμως, εντείνει τον ανταγωνισμό για τις ώρες αναχώρησης με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία.
Οι χθεσινές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών ανέδειξαν με τον πιο εμφανή τρόπο πόσο ευάλωτο παραμένει το σύστημα. Η αναστολή των δρομολογίων προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις, ενώ μέρος της επιβατικής κίνησης μεταφέρθηκε προσωρινά στο Λαύριο, επιβεβαιώνοντας ότι οι εναλλακτικές λύσεις παραμένουν περιορισμένες όταν η λειτουργία της Ραφήνας διαταράσσεται.
Την ίδια ώρα, το σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του λιμένα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Η προβλεπόμενη επέκταση του προσήνεμου μόλου, τα νέα κρηπιδώματα, ο σύγχρονος επιβατικός σταθμός και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις θεωρούνται αναγκαίες προκειμένου το λιμάνι να ανταποκριθεί στον όγκο της σημερινής κίνησης. Το βασικό ερώτημα, πλέον, δεν είναι αν η Ραφήνα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το ζητούμενο είναι αν οι λιμενικές και οι χερσαίες υποδομές θα προλάβουν να ακολουθήσουν αυτή την ανάπτυξη ή αν το δεύτερο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Αττικής θα συνεχίσει να λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για επιβάτες, πληρώματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Πηγή: newmoney.gr
Η αυξημένη ζήτηση για τα νησιά των Κυκλάδων, η μικρή απόσταση από το αεροδρόμιο και η εύκολη πρόσβαση από την ανατολική Αττική έχουν μετατρέψει τη Ραφήνα σε βασική πύλη επιβατών και οχημάτων. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη ενίσχυση των υποδομών.
Από το λιμάνι διακινούνται περίπου δύο εκατομμύρια επιβάτες τον χρόνο, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες επιβατικά και φορτηγά οχήματα. Παρά τη σημαντική αυτή αύξηση της κίνησης, οι δυνατότητες εξυπηρέτησης παραμένουν ουσιαστικά ίδιες με εκείνες προηγούμενων δεκαετιών. Η εικόνα αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στη σχέση μεταξύ πλοίων και θέσεων ελλιμενισμού.
Στη Ραφήνα δραστηριοποιούνται σήμερα έντεκα επιβατηγά πλοία, όμως οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης είναι μόλις πέντε. Το αποτέλεσμα είναι ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα αφίξεων και αναχωρήσεων, που δοκιμάζει καθημερινά τις αντοχές του λιμένα. Τις πρωινές ώρες αιχμής προγραμματίζεται η αναχώρηση έως και οκτώ πλοίων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που απαιτεί συνεχείς ελιγμούς και αυξημένο συντονισμό μεταξύ πλοιάρχων και λιμενικών αρχών. Δεν είναι λίγες οι φορές που πλοία παραμένουν εκτός λιμένα περιμένοντας να ελευθερωθεί θέση, ενώ τουλάχιστον δύο πλοία διανυκτερεύουν κάθε βράδυ αρόδο και ένα τρίτο πηγαίνει και δένει στο Λαύριο. Και αυτό γιατί οι θέσεις ελλιμενισμού για διανυκτέρευση είναι τέσσερις για επτά πλοία.
Η κατάσταση αυτή επηρεάζει και τον τρόπο λειτουργίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Οι Seajets, Fast Ferries, Golden Star Ferries έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στη Ραφήνα, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των Κυκλάδων, ενώ από το λιμάνι συνεχίζουν να εξυπηρετούνται και τα δρομολόγια προς το Μαρμάρι Ευβοίας. Η αυξημένη συγκέντρωση πλοίων, όμως, εντείνει τον ανταγωνισμό για τις ώρες αναχώρησης με τη μεγαλύτερη εμπορική αξία.
Οι χθεσινές κινητοποιήσεις των ναυτεργατών ανέδειξαν με τον πιο εμφανή τρόπο πόσο ευάλωτο παραμένει το σύστημα. Η αναστολή των δρομολογίων προκάλεσε αλυσιδωτές επιπτώσεις, ενώ μέρος της επιβατικής κίνησης μεταφέρθηκε προσωρινά στο Λαύριο, επιβεβαιώνοντας ότι οι εναλλακτικές λύσεις παραμένουν περιορισμένες όταν η λειτουργία της Ραφήνας διαταράσσεται.
Την ίδια ώρα, το σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του λιμένα εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα. Η προβλεπόμενη επέκταση του προσήνεμου μόλου, τα νέα κρηπιδώματα, ο σύγχρονος επιβατικός σταθμός και οι υπόλοιπες παρεμβάσεις θεωρούνται αναγκαίες προκειμένου το λιμάνι να ανταποκριθεί στον όγκο της σημερινής κίνησης. Το βασικό ερώτημα, πλέον, δεν είναι αν η Ραφήνα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Αυτό θεωρείται δεδομένο. Το ζητούμενο είναι αν οι λιμενικές και οι χερσαίες υποδομές θα προλάβουν να ακολουθήσουν αυτή την ανάπτυξη ή αν το δεύτερο μεγαλύτερο επιβατικό λιμάνι της Αττικής θα συνεχίσει να λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για επιβάτες, πληρώματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.
Πηγή: newmoney.gr
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