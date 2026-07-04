Ραφήνα: Η ανάπτυξη ξεπέρασε τις υποδομές, το λιμάνι των 2 εκατ. επιβατών αναζητά διέξοδο

Η εκρηκτική αύξηση της κίνησης προς τις Κυκλάδες φέρνει στην επιφάνεια τα όρια του δεύτερου μεγαλύτερου επιβατικού λιμανιού της Αττικής, με τις υποδομές να αδυνατούν να ακολουθήσουν τις ανάγκες της αγοράς.